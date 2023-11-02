إيلاف: يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال للمرة الثانية في يومين مخيم جباليا للاجئين، فيما عبرت فرنسا الأربعاء عن "قلقها البالغ إزاء الخسائر الفادحة" جراء الغارات على المخيم. وفي الأثناء، خرج مئات الأجانب ومزدوجي الجنسية وعشرات المصابين الفلسطينيين الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

من جهتهم، أعلن الحوثيون في اليمن الأربعاء أنهم شنوا هجوماً بطائرات مسيرة على إسرائيل، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس. أما البيت الأبيض، فقد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات حفظ سلام أمريكية على الأرض في غزة مستقبلا، بينما تبحث مع حلفائها وضع غزة في مرحلة ما بعد الصراع.

وتتواصل المعارك بين إسرائيل وحماس لليوم السادس والعشرين، وسط قلق المجتمع الدولي وعدد من الدول من استهداف مخيم جباليا للاجئين لليوم الثاني على التوالي.

وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين في غزة، قائلاً إن الأونروا "ستبقى مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة".

وتقصف إسرائيل غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما اقتحم مسلحون من حماس الحدود وقتلوا -بحسب مسؤولين إسرائيليين- أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين، وخطفوا أكثر من 230 آخرين.

وأدت حملة القصف الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل 8796 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.