قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة قد ترقى إلى مستوى "جرائم الحرب".

وأضافت المفوضية على منصة "إكس": "في ضوء العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي أعقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن هذه هجمات غير متناسبة ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب".



400 قتيل

وكانت إسرائيل شنت هجومًا على مخيم جباليا أمس قالت وزارة الداخلية في غزة إنه أوقع نحو 400 بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

واليوم شن الجيش الإسرائيلي هجومًا جديدًا على المخيم، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأفادت الوزارة في بيان عن "عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا".

ورغم عدم إعلان حصيلة دقيقة للضحايا على الفور، أظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية دمارًا هائلًا في الموقع.

وأكد الدفاع المدني أن هذا القصف الجديد أدى إلى مقتل "عائلات بأكملها" في المخيم الأكبر في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 116 ألف نسمة.

استهداف بياري

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على القصف، الأربعاء، لكنه أكد أمس أنه قصف المخيم، قائلًا إن الغارة استهدفت القيادي في "حماس" إبراهيم بياري الذي عرفّه بأنه أحد المسؤولين عن هجمات حركة "حماس" في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال عبد الله عيسى مسعود (30 عامًا) وهو من سكان مخيم جباليا: "تدّعي إسرائيل أن هناك مقاومة وأنفاقًا وشخصًا مسلحًا هنا، فقصفت مربعًا سكنيًا كاملًا بصغاره وكباره والرضع والنساء ولم يتركوا امرأة ولا حاملًا ولا طفلًا ولا رجلًا كبيرًا، كلهم قطعوهم أشلاء، لم كل هذا؟ لا توجد مقاومة هنا".

غوتيريش

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير شعر "بالفزع" من القصف الإسرائيلي "على مناطق سكنية في مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان".

ووفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس"، قُتل جراء القصف الإسرائيلي على القطاع 8796 شخصًا، بينهم 3648 طفلًا، منذ بداية الحرب مع إسرائيل.