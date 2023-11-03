القاهرة: ظهر قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، في حفل تخريج دورة تدريبية لقواته، بحسب ما نشر حساب قوات "الدعم السريع" عبر منصة "إكس". وألقى "حميدتي" خطاباً وصفته قوات "الدعم السريع" بـ"المهم للشعب السوداني" تناول فيه تطورات الأزمة السودانية، وكذلك الأوضاع العسكرية لقواته.

وجاء ظهور قائد قوات "الدعم السريع" وسط انتشار شائعات عن مقتله في المواجهات ضد قوات الجيش السوداني، خصوصاً بعد غيابه عن الساحة منذ فترة. وكذلك تزامن ظهور

"حميدتي" مع إحكام قوات "الدعم السريع"، (الثلاثاء)، قبضتها على الحامية العسكرية للجيش السوداني في مدينة زالنجي، حاضرة ولاية وسط دارفور، وهي ثاني مدينة في الإقليم تسقط، بعد أقل من أسبوع على سقوط نيالا، أكبر مدن الإقليم، ما يهدد بسقوط مدن إقليم دارفور بأكملها في يد قوات الفريق حميدتي.