موسكو: قُتل 9 أشخاص، الجمعة، في قصف أوكراني على الجزء الذي تحتله روسيا من خيرسون، بحسب سلطات الاحتلال المعينة من موسكو.

وجاء القصف في وقت تواصل فيه كييف هجوماً مضاداً لاستعادة مناطق من قوات موسكو، يتركز على جنوب البلاد.

وأكد مسؤول الجزء المحتل من خيرسون فلاديمير سالدو، للتلفزيون الروسي الرسمي، "انتشال 9 قتلى من تحت الأنقاض".

وكان المسؤول المحلي كونستاتين باسيوك قد أعلن، في وقت سابق، حصيلة من 7 قتلى، مضيفاً أن الفرق الطبية "تحاول إنقاذ" شخصين آخرين.

واتهم كييف بـ"مهاجمة بنى تحتية مدنية في منطقة تشابلينسكي"، من بينها مكتب لخدمات المتقاعدين ومركز توظيف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

تقع بلدة تشابلينكا على مسافة نحو 100 كلم جنوب شرق خيرسون، المركز الإداري للمقاطعة الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.

واستعادت أوكرانيا مدينة خيرسون من القوات الروسية العام الماضي، غير أن موسكو لا تزال تسيطر على معظم المقاطعة.