إدلب: نفذت القوات الجوية الروسية هجمات جوية على مستودع للطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية، وفقا لنائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال فاديم كوليت الذي قال إن المستودع يعود "للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال فاديم كوليت، الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت هجمات جوية على مستودع للطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية.

ونقل عن كوليت قوله: "شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية... على مستودع طائرات مسيرة للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

ولم تتوفر معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

ويتهم الجيش السوري المسلحين، الذين يقول إنهم جهاديون إسلاميون، بشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظتي إدلب وحلب، وينفي القصف العشوائي للمناطق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ويقول مسؤولو المعارضة السورية المسلحة إن موسكو ودمشق تستغلان انشغال العالم بالصراع في غزة، لتكثيف القصف على منطقة يرفض فيها أكثر من 3 ملايين نسمة العيش تحت الحكم السلطوي للرئيس السوري بشار الأسد.