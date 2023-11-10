إيلاف من لندن: فرضت شرطة العاصمة منطقة حظر حول النصب التذكاري قبل المظاهرات المخطط لها في لندن في عطلة نهاية يومي السبت والأحد.

وقالت قوة سكوتلاند يارد إن أي متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين يحاولون التجمع بالقرب من النصب التذكاري للحرب سيتم اعتقالهم.

وحث رئيس الوزراء ريشي سوناك المتظاهرين على أن "يضعوا في اعتبارهم الخوف والضيق في المجتمعات اليهودية والمسلمة" عندما يتجمعون يوم السبت.

مسيرة غير محترمة

وكرر وجهة نظره بأن توقيت المسيرة المؤيدة للفلسطينيين يوم الاحتفال بذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى "غير محترم".

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن يوم السبت، والتي تتزامن مع فعاليات الذكرى.

وسيكون أكثر من 2000 ضابط من شرطة العاصمة وقوات المملكة المتحدة الأخرى في الخدمة في عملية "مهمة" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقول شرطة لندن إن خطتها تغطي أحداث الهدنة والذكرى بالإضافة إلى مسيرة مهمة لحملة التضامن مع فلسطين.

خلاف سياسي

وكان اندلع خلاف سياسي هذا الأسبوع بسبب التعليقات التي أدلت بها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي انتقدت شرطة العاصمة بسبب قرارها السماح بمواصلة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وبعد لقائه بمفوض شرطة العاصمة، قال رئيس الوزراء إنه سيحمل القوة مسؤولية السماح للمظاهرات بالمضي قدمًا.

وقالت الشرطة في بيان مطول: "نحن نعلم التأثير التراكمي للاحتجاجات المستمرة، وزيادة التوترات، وتزايد جرائم الكراهية في جميع أنحاء لندن، والخوف والقلق الذي تشعر به مجتمعاتنا اليهودية، على وجه الخصوص".

وأضافت: "لديهم الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم، مع العلم أنه يمكنهم السفر عبر لندن دون الشعور بالخوف من الترهيب أو المضايقة.

صلاحيات واسعة

وأكدت: "سنستخدم مجموعة واسعة من الصلاحيات لمنع أي تعطيل على الإطلاق لأحداث الذكرى، ومراقبة المظاهرة أثناء مرورها عبر أجزاء من العاصمة، مع حماية مجتمعاتنا من أولئك الذين يعتزمون التحريض على الكراهية والعنف والفوضى".

وأقامت الشرطة مناطق محظورة تشمل النصب التذكاري، ووايتهول، وموكب هورس غاردز، وميدان كنيسة وستمنستر التذكاري، وغيرها من المناطق ذات الصلة.

وأكدت الشرطة أنه "يمكن اعتقال أي شخص يعتقد أنه جزء من أو مرتبط بالمظاهرة المؤيدة للفلسطينيين التي تحاول التجمع في هذه المنطقة".

وستكون هناك أيضًا مناطق تفريق في ميدان الطرف الأغر وميدان بيكاديللي، وسيكون للضباط صلاحيات التوقف والتفتيش في المناطق المحيطة بوستمنستر، وأجزاء من منطقتي واندسوورث ولامبيث جنوب نهر التيمز.