إيلاف من لندن: حكمت محكمة لندنية بسجن بريطاني قضى عامين مع داعش في سوريا، وكان على صلة بالمتشدد البريطاني الملقب بالجهادي جون، بتهمة حمل سلاح لأغراض إرهابية.

وحكم على إين ديفيس أيضًا في محكمة أولد بيلي اللندنية بتهمة جمع التبرعات بعد أن حاول إقناع زوجته بإرسال 20 ألف يورو (17460 جنيهًا إسترلينيًا) له.

وسجن ديفيس ثماني سنوات، وكانت أجهزة المخابرات اعتقدت ذات مرة أنه كان جزءًا من "فرقة البيتلز التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية"، التي عذبت الرهائن وقتلتهم.

تتكون العقوبة من ست سنوات بتهمة الأسلحة النارية، وسنتين بتهمة جمع التبرعات، وكلتاهما جرائم بموجب قانون الإرهاب. حصل ديفيس أيضًا على ترخيص لمدة عامين بعد عقوبته.

وكان قد تم ترحيل ديفيس إلى المملكة المتحدة في أغسطس 2022 بعد أن قضى عقوبة بالسجن في تركيا، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.

ولد إين ديفيس في غرب لندن في عام 1984. وبحلول بداية سن البلوغ، كان في سجله سلسلة من الإدانات المتعلقة بالمخدرات، وسُجن في عام 2004 لحيازته سلاحًا ناريًا.

اعتنق الإسلام

بعد ذلك، اعتنق ديفيس الإسلام، وكان أحياناً يطلق على نفسه اسم حمزة، على الرغم من أنه لا يزال يحمل اسمه الأول "إين" (Aine) موشوماً على ذراعه اليسرى.

في عام 2007، أمضى بعض الوقت في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي عامي 2008 و2009 زار اليمن، وسافر إلى مصر في عامي 2009 و2011.

أصبح ديفيس متطرفاً، وكان يرتاد مسجد غرب لندن الذي كان يرتاده محمد إموازي، الذي أصبح في ما بعد جلاد عصابة "البيتلز"، ويعرف باسم الجهادي جون.

في وقت ما، اشتبهت وكالات الاستخبارات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في ديفيس بكونه عضوًا في عصابة الاختطاف والقتل "البيتلز"، على الرغم من أن هذا لم يعد هو الحال الآن.

حياة صعبة

قبل النطق بالحكم، قال محامي ديفيس، مارك سامرز كيه سي، للمحكمة إن "الحياة المبكرة للمدعى عليه كانت صعبة ومليئة بالتحديات"، وكان الدين ملاذه.

وقال إن موكله شعر أن الانضمام إلى الصراع في سوريا هو "واجب ديني" بعد أن رأى صور الحرب في البلاد، و"يقبل أن ذلك كان إرهابا".

أضاف سامرز: "الحقيقة التي وجدها عندما وصل إلى إدلب كانت مختلفة تمامًا عن أي شيء كان يتخيله على الإطلاق"، مضيفًا أن موكله كان ساذجًا.

اعتذار

وأضاف أن ديفيس يرغب في الاعتذار للشعب السوري وعائلته والمحكمة.

وفي فبراير 2012، غادر ديفيس المملكة المتحدة مع ألكسندرا كوتي، وهي صديقة أخرى من المسجد، ورجلين آخرين ماتا لاحقًا كمقاتلين أجانب في سوريا.

سافروا إلى تركيا حيث مُنع كوتي من الدخول، لكن ديفيس لم يُمنع. ولأسباب غير واضحة، تم منع إين ديفيس لاحقًا من دخول تركيا في مارس 2012.

في أغسطس 2012، تمكنت ألكساندا كوتي من الوصول إلى سوريا مع محمد إموازي. وتقضي كوتي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بتهمة تعذيب وقتل رهائن أميركيين هناك.

واعترف بأنه عضو في عصابة الاختطاف التي أصبح أسراها يعرفون باسم "البيتلز"، وهو الاسم الذي أطلقوه عليهم بسبب لهجتهم البريطانية.

عاد ديفيس نفسه إلى تركيا في يوليو 2013، وبعد عبور الحدود إلى سوريا أمضى العامين التاليين مع تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه نفى دائمًا أن يكون هو نفسه أحد أعضاء "البيتلز".

في أغسطس 2014، أُدينت زوجة ديفيس، أمل الوهابي، التي التقى بها في مسجد بغرب لندن، بمحاولة إرسال مبلغ 20 ألف يورو (17460 جنيهًا إسترلينيًا) له لأغراض إرهابية.

اعتقال في تركيا

في نوفمبر 2015، عبر ديفيس الحدود من سوريا عائداً إلى تركيا بجواز سفر مزور. وكان يعتزم حضور اجتماع مع جهاديين كبار آخرين، ربما - وفقا لوثائق المحكمة التركية - للتخطيط لهجوم في تركيا.

ألقت الشرطة التركية القبض عليه في فيلا بمجمع ساحلي فاخر في سيليفري استأجرها كامران فريدي، أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي نفس اليوم، قُتل محمد إموازي (الجهادي جون) في غارة جوية بطائرة بدون طيار في سوريا.

كان ديفيس سجن في تركيا لكونه عضوًا في منظمة إرهابية، وبعد إطلاق سراحه تم ترحيله إلى المملكة المتحدة، حيث تم اعتقاله على الفور.

وفي 10 أكتوبر من هذا العام، أقر بأنه مذنب بحيازة سلاح لأغراض إرهابية وبجمع الأموال.

خاض ديفيس معركة قانونية طويلة لإسقاط التهم عنه، وجادل أمام محكمة أولد بيلي ومحكمة الاستئناف بأنه قضى بالفعل وقتًا في السجن في تركيا لارتكابه جرائم مماثلة.