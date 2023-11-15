دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إسرائيل إلى استخدام "أقصى درجات ضبط النفس" لحماية أرواح المدنيين في الحرب التي تشنها بقطاع غزة. الأمر الذي استفز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض هذه التصريحات قائلاً إن "حماس هي التي تتعمد استهداف المدنيين وليس إسرائيل".

ترودو

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن ترودو قوله، في وقتٍ متأخر الثلاثاء: "لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين". وأضاف: "أدعو حكومة إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس".

وتابع قائلاً: "يجب أن يتوقف العنف على وجه السرعة حتى يتسنى حصول الفلسطينيين على الخدمات الطبية والغذاء والوقود والمياه التي يحتاجونها بشدة، بحيث يمكن الإفراج عن المحتجزين".

نتانياهو

ورد نتنياهو على ترودو عبر منصة "إكس" قائلاً: "ليست إسرائيل هي التي استهدفت المدنيين عمداً وإنما (حماس) التي ذبحت وأحرقت المدنيين في أبشع الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود منذ محارق النازي".

وادعى في تدوينته ان: "إسرائيل تقيم للمدنيين في غزة ممرات إنسانية ومناطق آمنة. (حماس) تمنعهم من المغادرة تحت تهديد السلاح".

وأضاف: "(حماس) وليست إسرائيل هي التي ينبغي أن تحاسب على ارتكاب جريمة حرب مزدوجة... استهداف المدنيين والاختباء وراء المدنيين".

وتابع: "يجب أن تساند قوى الحضارة إسرائيل لهزيمة همجية (حماس)".