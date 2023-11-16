إيلاف من لندن: واجه حزب العمال البريطاني المعارض، هزة باستقالة عدد من نوابه في مجلس العموم، بسبب التصويت على وقف إطلاق النار في غزة.

واستقال ثمانية وزراء من حكومة الظل العمالية واثنان من السكرتيرين الخاصين بالبرلمان، وذلك بعد أن تم أمر برلمانيي الحزب الامتناع عن التصويت على اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، وطُلب منهم بدلاً من ذلك دعم موقف زعيم حزبهم العمالي السير كير ستارمر الداعي إلى "وقفات إنسانية" أطول.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه في ضربة لسلطة السير كير، دعم 56 نائبًا من حزب العمال موقف الحزب الوطني الاسكتلندي على الرغم من موقف حزب العمال.

وكان من المتوقع حدوث بعض الاستقالات، لكن في المجمل استقال ثمانية من وزراء الظل بالإضافة إلى اثنين من السكرتيرين الخاصين بالبرلمان.

جيس فيليبس

ومن بين المستقيلين، وزيرة وزارة الداخلية في حكومة الظل، جيس فيليبس، وهي من أبرز النواب الذين استقالوا، تاركة منصبها في حزب العمال ودورها كوزيرة الظل للعنف المنزلي والحماية.

وكتبت النائبة عن برمنغهام ياردلي في خطاب استقالتها: "في هذه المناسبة يجب أن أصوت مع ناخبي، وعقلي، وقلبي الذي شعرت كما لو أنه ينكسر خلال الأسابيع الأربعة الماضية بسبب رعب الوضع في إسرائيل وإسرائيل". فلسطين."

وكانت السيدة فيليبس من أشد المنتقدين للعمل العسكري الإسرائيلي، قائلة إنه لن يؤدي إلا إلى "الموت والدمار". وقالت: "أؤكد أنه يجب أن يتم التفاوض على حلول سياسية سلمية لمحاولة وضع حد للقتل".

ناز شاه

كما استقالت عضو البرلمان عن دائرة برادفورد ويست ناز شاه عضو البرلمان منذ عام 2015، عندما فازت بمقعدها أمام جورج غالواي، زعيم حزب الاحترام.

وكانت شاه وزيرة الظل للحد من الجريمة وشغلت سابقًا مناصب كوزيرة الظل للتماسك المجتمعي ووزيرة الظل للمرأة والمساواة.

أفضل خان

كما استقال أفضل خان أول نائب مسلم في مانشستر عندما فاز بمقعد مانشستر غورتون في عام 2017. وشغل مؤخرًا منصب وزير الظل للتصدير وتولى أيضًا مناصب وزير الظل في عهد زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.

وقال السيد خان إنه كان "مؤيدًا متحمسًا للحقوق الفلسطينية ومدافعًا عن حل الدولتين القابل للحياة على مدار الثلاثين عامًا الماضية" وعمل على تحقيق هذه الغايات بصفته عضوًا في البرلمان وقبل ذلك كعضو في البرلمان الأوروبي.

وكتب في خطاب استقالته: "بعد أن أشهد مقتل آلاف الأطفال والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين ومباني الأمم المتحدة والمباني السكنية، لا أستطيع بوعي أن لا أدعم الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فعال".

ياسمين قرشي

واستقالت ياسمين قريشي عضوة البرلمان عن دائرة بولتون ساوث إيست منذ عام 2010 وعملت كوزيرة ظل للمرأة والمساواة، وقبل ذلك وزيرة الظل للتنمية الدولية.

وفي خطاب استقالتها، أشارت السيدة قريشي إلى حياتها المهنية كمحامية، قائلة إنها أمضت جزءًا كبيرًا من حياتها العملية "في الدفاع عن المهمشين والأكثر ضعفًا في مجتمعنا".

وكتبت "لذلك سأعود إلى المقاعد الخلفية للدعوة بحرية أكبر لوقف إطلاق النار والدفاع عن قيم حزب العمال التي أؤمن بها دائما".

"إلى جانب الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى، أعتقد أن حجم الاحتياجات مرتفع للغاية لدرجة أن "فترات التوقف" لا يمكنها توفير الوقت والأمن اللازمين لتلبية حتى الاحتياجات المدنية الأساسية. وأي شيء أقل من وقف إطلاق النار سيؤدي إلى خسارة المزيد من الأشخاص. الأرواح."

باولا باركر

كما قدمت باولا باركر النائبة عن دائرة ليفربول ويفرتري في الانتخابات العامة لعام 2019 بعد مسيرة مهنية استمرت ثلاثة عقود في الحكومة المحلية والخدمات العامة. وكان تم تعيينها وزيرة الظل للتشرد ثم عملت كوزيرة الظل لنقل السلطة.

وقالت إنها ستستقيل "نتيجة اتباع ضميري". وأضافت في بيان حول استقالتها إن مكتبها "امتلأ بالمراسلات" من الناخبين الذين "أوضحوا وجهات نظرهم وقوة شعورهم بشأن هذه المسألة - وأنا أشاركهم قوة الشعور".

وقالت إنها تدين هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول لكن بالنسبة لإسرائيل فإن "الدفاع عن النفس ليس شيكاً على بياض".

وقالت "أريد أن أرى وقفا ثنائيًا لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن فورا وغير مشروط". وأضاف "هذا وحده سيوفر المجال للعقول الهادئة للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لهذا الصراع".

راشيل هوبكنز

أما راشيل هوبكنز النائبة عن لوتون ساوث زوزيرة الظل للمحاربين القدامى، فقد أضافت اسمها إلى بيان مشترك لأعضاء برلمان لوتون، قالوا فيه إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار تعكس ما أرادت "أغلبية الجمهور البريطاني" رؤيته.

واضافت: "لقد عملنا في كل السبل البرلمانية لتحقيق هذه الأهداف وصوتنا بضميرنا، وهو شعور نتقاسمه مع مدينتنا المتنوعة وناخبين الذين يريدون رؤية السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

سارة أوين

وبصفتها عضوًا في البرلمان عن لوتون نورث، أضافت سارة أوين أضافت اسمها أيضًا إلى البيان الذي شاركت في التوقيع عليه راشيل هوبكنز.

وفي حديثها في مجلس العموم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، شككت السيدة أوين في موقف الحكومة بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية وقالت إن وقف إطلاق النار "ينهار ولا يمكن الحفاظ عليه مرة أخرى إلا بدعم وضغط دوليين".

آندي سلوتر

أما آندي سلوتر عضو البرلمان عن دائرة هامرسميث في لندن منذ عام 2005 وشغل منصب محامي الظل العام.

وفي نقاش في مجلس العموم، وصف محنة بعض ناخبيه في غزة، حيث تمكنت أم وخمسة أطفال من الخروج "بعد أن شاهدوا مشاهد لا ينبغي لأي طفل أن يشاهدها، حيث ساروا حرفيًا عبر مئات الجثث الممزقة والمتحللة للوصول إلى بر الأمان". ودعا إلى إخضاع جميع أطراف الحرب لحكم المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن السيد سلوتر هو سكرتير المجموعة البرلمانية البريطانية الفلسطينية لجميع الأحزاب ونائب رئيس أصدقاء فلسطين والشرق الأوسط من حزب العمل.

ماري فوي

ومن جهتها، فقد كتبت ماري فوي كعضوة في البرلمان عن مدينة دورهام منذ الانتخابات العامة لعام 2019، على موقع X، تويتر سابقًا، عن دعمها لوقف إطلاق النار، قائلة إن ذلك يحظى بدعم الأمم المتحدة ووكالاتها، وأكثر من 700 منظمة غير حكومية، والبابا "وغالبية الجمهور البريطاني - بما في ذلك المئات من ناخبي في مدينة لندن". دورهام".

وكانت السكرتيرة البرلمانية الخاصة لأنجيلا راينر حتى دعمت التصويت على وقف إطلاق النار.

دان كاردين

وفي الأخير، فإن النائب المستقيل، دان كاردين كان نائبًا في البرلمان عن ليفربول والتون منذ عام 2017، وكان واحدًا من ثمانية نواب منتخبين حديثًا من مجتمع المثليين، وشغل مناصب قيادية في عهد زعيمي حزب العمال السابق كوربين والحالي السير كير، وكان سكرتيرًا برلمانيًا خاصًا.

