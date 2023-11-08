إيلاف من لندن: وضعت حرب غزة، حزب العمال البريطاني المعارض، أمام هزة داخلية بسبب موقف زعيم الحزب السير كير ستارمر من الحرب.

وبعد استقالة عدد من قيادات الحزب المحلية قبل يومين، استقال وزير الظل عمران حسين من منصبه في حزب العمال احتجاجًا على موقف السير كير.

وقالت تقارير إن قرار السيد حسين بمثابة ضربة لزعيم حزب العمال، الذي كان يحاول الحفاظ على تماسك حزبه في نقاش متزايد الانقسام حول ما إذا كان ينبغي على القيادة أن تدعم وقف إطلاق النار في غزة.

كارثة غزة

وفي خطاب استقالته إلى السير كير، قال السيد حسين: "لقد أصبح من الواضح أن وجهة نظري بشأن الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة تختلف بشكل كبير عن الموقف الذي تبناه الحزب. أعتقد أن الحزب بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك والدعوة إلى وقف إطلاق النار”.

وكان عضو البرلمان عن دائرة (برادفورد إيست) واضحا في إدانته للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه قال إن الوضع في غزة مروع.

وكتب وزير الظل: "بينما أكتب، قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 10000 مدني فلسطيني في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد المروع من الوفيات مع استمرار الهجمات العشوائية والحصار المفروض على غزة."

كان السيد حسين على رأس حزب العمال لمدة ثماني سنوات، وكان آخرها وزير الظل للصفقة الجديدة للعاملين، وقال في كتاب الاستقالة إنه يريد أن يكون "مدافعًا قويًا عن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وكتب: "من الواضح أنني لا أستطيع بما فيه الكفاية، وبكل ضمير حي، أن أفعل ذلك من على مقاعد البدلاء بالنظر إلى موقعه الحالي".

تعليقات كير

وقال السيد حسين إنه "منزعج للغاية" من تعليقات السير كير حول الحرب في مقابلة مع قناة LBC، حيث بدا أن زعيم حزب العمال يشير إلى أن قطع المياه والكهرباء عن غزة هو الرد المناسب من جانب إسرائيل.

ويشار إلى أن زعيم حزب العمال المعارض الدعوات لوقف كامل لإطلاق النار على أساس أن ذلك "سيشجع" حماس ويسمح لها بتنفيذ هجمات مماثلة حتى 7 أكتوبر، عندما قُتل 1400 إسرائيلي واحتجز أكثر من 200 رهينة.

وبدلا من ذلك، اتخذ نفس الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة ودعم الدعوات لهدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، حيث تقول وزارة الصحة التي تديرها حماس إن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا حتى الآن.



تمردات

وإلى ذلك، فإنه على الرغم من محاولتهم صدّ المزيد من التمردات من خلال سلسلة من التدخلات الأسبوع الماضي، استقال زعيم مجلس بيرنلي و10 أعضاء آخرين من حزب العمال بسبب قرار السير كير بعدم الضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الذين استقالوا بسبب الخلاف إلى 50، في حين تحدى 18 وزير ظل الموقف الرسمي لحزب العمال من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

تفهم الدعوات

وقال متحدث باسم حزب العمال: "حزب العمال يتفهم تماما الدعوات لوقف إطلاق النار. الجميع يريد أن يرى نهاية للصور المروعة التي نراها في غزة. نحن بحاجة إلى رؤية إطلاق سراح جميع الرهائن ووصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

واضاف: "لكن وقف إطلاق النار الآن لن يؤدي إلا إلى تجميد هذا الصراع وسيترك للرهائن في غزة وحماس البنية التحتية والقدرة على تنفيذ هذا النوع من الهجوم الذي رأيناه في 7 أكتوبر".

وخلص إلى القول: "يجب اتباع القانون الدولي في جميع الأوقات ويجب حماية المدنيين الأبرياء. كما أن حزب العمال يدعو إلى هدنة إنسانية في القتال. وهذه هي الطريقة الأفضل والأكثر واقعية لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، وهو موقف يتقاسمه حلفاؤنا الرئيسيون، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".