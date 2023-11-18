إيلاف من الرباط: أوقف الأمن المغربي بمدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية، زوال يوم الخميس الماضي، بتنسيق وثيق مع المديرية العامةلمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، عنصراً حاملاً للفكر المتشدد، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.

وذكر بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم السبت، أنه حسب البحث الجاري، فإن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 23 سنة، وينحدر من مدينة الحاجب، أعلن بيعته للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وانخرط بشكل فعلي في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.

وأضاف البيان ذاته أنه جرت إحالة المشتبه فيه الموقوف على المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية، حيث جرى وضعه في إطار هذه القضية تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.