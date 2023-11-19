إيلاف من لندن: بيعت زجاجة من الويسكي توصف بأنها "الأكثر رواجًا" في العالم بمبلغ قياسي بلغ 2.1 مليون جنيه إسترليني في مزاد علني في لندن.

وخلال معركة مزايدة في دار مزادات سوثبي يوم السبت، بيعت زجاجة الويسكي من نوع Macallan Adami 1926 وهو أعلى مبلغ تم دفعه على الإطلاق مقابل زجاجة نبيذ أو مشروبات روحية في دار مزادات.

وتم إنتاج 40 زجاجة فقط من الويسكي في عام 1986، وكان معتقًا في براميل شيري لمدة 60 عامًا. وكانت 12 زجاجة، بما في ذلك الزجاجة التي بيعت يوم السبت، تحمل ملصقات صممها الفنان الإيطالي فاليريو أدامي.



الرقم القياسي

وحسب قناة (سكاي نيوز)، كان الرقم القياسي السابق للمزاد قد تم الاحتفاظ به بواسطة زجاجة من مشروب Macallan Adami 1926 من نفس البرميل، وتم تداولها مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وقال جوني فاول، رئيس قسم المشروبات الروحية في دار مزادات سوثبي، إن المزاد "بالغ الأهمية بالنسبة لصناعة الويسكي".

والزجاجة التي بيعت يوم السبت هي الأولى التي قام مصنع التقطير بتجديدها قبل طرحها في المزاد، والتي تضمنت استبدال الفلين ووضع غراء جديد على زاوية الملصقات.

وفي المجمل، تم دفع 2,187,500 جنيه إسترليني مقابل الزجاجة، والتي تضمنت علاوة المشتري بالإضافة إلى سعر البيع البالغ 1.75 مليون جنيه إسترليني.

لقد كانت زيادة عن التقديرات التي تتراوح بين 750 ألف جنيه إسترليني و 1.2 مليون جنيه إسترليني.

مذاق الويسكي

وإلى ذلك، فإنه بالنسبة للأشخاص الذين يريدون معرفة مذاق الويسكي الذي تبلغ قيمته أكثر من مليوني جنيه استرليني، قالت كيرستين كامبل، صانعة الويسكي الرئيسية في ماكالان، إن الويسكي يحتوي على مكونات من "الفواكه الداكنة الغنية، وكومبوت الكرز الأسود إلى جانب التمر اللزج، يليه خشب البلوط العتيق الحلو".

وأضافت: "الشوكولاتة الداكنة، العسل الأسود، الزنجبيل، وكثير من الاضافت المتميزة وهي تطول وتطول، لقد كانت لحظة خاصة جدًا لتجربة افتتاح هذا الشعير المميز الذي يبلغ عمره 60 عامًا، وتم تعبئته لأول مرة منذ 37 عامًا، وآمل أن يتمتع الوصي الجديد بنفس الامتياز".