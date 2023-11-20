نشر الرئيس الأميركي جو بايدن مقالة رأي في صحيفة واشنطن بوست، هذا نصها:

اليوم، يواجه العالم نقطة انعطاف، حيث تحدد الاختيارات التي نتخذها في أزمات أوروبا والشرق الأوسط مستقبلنا لأجيال مقبلة. فكيف سيبدو عالمنا بعد هذه الصراعات؟ هل نحرم حماس من القدرة على ارتكاب أفعال شريرة؟ هل يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون ذات يوم جنباً إلى جنب في سلام، بوجود دولتين لشعبين؟ هل نحمل فلاديمير بوتن مسؤولية عدوانه، ليتمكن شعب أوكرانيا من العيش حراً وتظل أوروبا مرساة للسلام والأمن العالميين؟

السؤال الشامل: هل نواصل بلا هوادة رؤيتنا الإيجابية للمستقبل، أم سنسمح لمن لا يشاركوننا قيمنا جرّ العالم إلى مكان أكثر خطورة وانقساما؟

يقاتل كل من بوتين وحماس من أجل محو ديمقراطية مجاورة عن الخريطة، ويأملان في انهيار الاستقرار والتكامل الإقليميين على نطاق أوسع والاستفادة من الفوضى التي قد تترتب على ذلك. لا يمكن أميركا أن تسمح بحدوث ذلك، ولن تسمح بذلك، من أجل مصالح أمننا القومي، ومن أجل خير العالم أجمع.

سنتولى القيادة

إننا نحشد الحلفاء والشركاء للوقوف في وجه المعتدين والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقًا وسلامًا. العالم يتطلع إلينا لحل مشاكل عصرنا. هذا هو واجب القيادة، وأميركا ستتولى القيادة، لأننا إذا ابتعدنا عن تحديات اليوم، فإن خطر الصراع قد ينتشر، وسوف ترتفع تكاليف التصدي له. ونحن لن نسمح بحدوث ذلك.

هذه القناعة هي السبب الجذري للنهج الذي أتبعه في دعم شعب أوكرانيا وهو يواصل الدفاع عن حريته ضد حرب بوتين الوحشية. ونحن نعلم من حربين عالميتين شهدهما القرن الماضي أنه عندما يستمر العدوان في أوروبا من دون رد، الأزمة لا تنفجر من تلقاء نفسها. التزامنا تجاه أوكرانيا اليوم يشكل استثماراً في أمننا. فهو يمنع نشوب صراع أوسع نطاقا غدا. نحن نبقي القوات الأميركية خارج هذه الحرب من خلال دعم الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن حريتهم ووطنهم. نقدم لهم الأسلحة والمساعدات الاقتصادية لوقف حملة بوتين قبل أن ينتشر الصراع إلى مناطق أبعد.

الولايات المتحدة لا تفعل ذلك بمفردها. انضمت إلينا أكثر من 50 دولة لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. يتحمل شركاؤنا جزءًا كبيرًا من المسؤولية الاقتصادية لدعم أوكرانيا. كما قمنا ببناء حلف شمال الأطلسي أقوى وأكثر اتحادا، فقوة حلفائنا تعزز أمننا، وسوف ندافع عن كل شبر من أراضي الناتو لردع المزيد من العدوان الروسي. ويقف حلفاؤنا في آسيا معنا أيضًا لدعم أوكرانيا ومحاسبة بوتين، لأنهم يدركون أن الاستقرار في أوروبا ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي مرتبطان بطبيعتهما.

ضد عدمية حماس

رأينا أيضًا عبر التاريخ كيف يمكن الصراعات في الشرق الأوسط أن تطلق العنان لعواقبها في جميع أنحاء العالم. نقف بثبات إلى جانب الشعب الإسرائيلي وهو يدافع عن نفسه ضد العدمية القاتلة التي تمارسها حماس. في 7 أكتوبر، ذبحت حماس 1200 شخص، بينهم 35 مواطنًا أميركيًا، في أسوأ مذبحة ترتكب ضد الشعب اليهودي في يوم واحد منذ المحرقة. تم تشويه وقتل الرضع والأطفال الصغار، والأمهات والآباء، والأجداد، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى الناجين من المحرقة. وذبحت عائلات بأكملها في منازلها. قُتل شبان بالرصاص في مهرجان موسيقي. جثث مثقوبة بالرصاص ومحترقة لدرجة يصعب التعرف عليها. وعلى مدار أكثر من شهر، ظلت عائلات أكثر من 200 رهينة احتجزتها حماس، بما في ذلك الأطفال والأميركيون، تعيش في الجحيم، وتنتظر بفارغ الصبر اكتشاف ما إذا كان أحباؤها على قيد الحياة. وفي وقت كتابة هذه السطور، كنت أنا وفريقي نعمل ساعة بساعة، ونبذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح الرهائن.

وبينما لا يزال الإسرائيليون في حالة صدمة من هذا الهجوم، وعدت حماس بأنها ستحاول بلا هوادة تكرار هجوم 7 أكتوبر.

الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به ومستقبلاً خالياً من حماس. وأنا أيضاً أشعر بحزن شديد إزاء الصور التي تظهر من غزة ومقتل عدة آلاف من المدنيين، بما في ذلك الأطفال. أطفال فلسطين يبكون على والديهم المفقودين. يقوم الآباء بكتابة اسم طفلهم على يده حتى يمكن التعرف عليه في حالة حدوث الأسوأ. يحاول الممرضون والأطباء الفلسطينيون يائسين إنقاذ كل حياة ثمينة يمكنهم إنقاذها، بموارد قليلة أو معدومة. إن كل حياة فلسطينية بريئة تُفقد هي مأساة تمزق العائلات والمجتمعات. لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد وقف الحرب اليوم، بل يجب أن يكون إنهاء الحرب إلى الأبد، وكسر دائرة العنف المتواصل، وبناء شيء أقوى في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط حتى لا يستمر التاريخ في تكرار نفسه.

قبل أسابيع فقط من 7 أكتوبر، التقيت في نيويورك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان الموضوع الرئيسي لتلك المحادثة هو مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي من شأنها أن تساعد إسرائيل والأراضي الفلسطينية على الاندماج بشكل أفضل في الشرق الأوسط الكبير. وهذه هي أيضا الفكرة وراء الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بأوروبا عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، والذي أعلنت عنه مع شركائي في قمة مجموعة العشرين في الهند في أوائل سبتمبر. التكامل الأقوى بين البلدان يخلق أسواقا يمكن التنبؤ بها ويجتذب قدرا أكبر من الاستثمار. وتحسين الاتصال الإقليمي - بما في ذلك البنية التحتية المادية والاقتصادية - يدعم زيادة فرص العمل والمزيد من الفرص للشباب. وهذا ما عملنا على تحقيقه في الشرق الأوسط. إنه مستقبل لا مكان فيه لعنف حماس وكراهيتها، وأعتقد أن محاولة تدمير الأمل في ذلك المستقبل هي أحد الأسباب التي دفعت حماس إلى التحريض على هذه الأزمة.

حل الدولتين

إنه أمر واضح جدًا: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الطويل الأمد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وعلى الرغم من أنه قد يبدو الآن أن هذا المستقبل لم يكن أبعد من أي وقت مضى، إلا أن هذه الأزمة جعلته أكثر حتمية من أي وقت مضى. حل الدولتين – شعبان يعيشان جنباً إلى جنب وبقدر متساوٍ من الحرية والفرص والكرامة – هو الذي يجب أن يؤدي إليه الطريق إلى السلام. وسوف يتطلب تحقيق ذلك التزامات من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا. ويجب أن يبدأ هذا العمل الآن. لتحقيق هذه الغاية، اقترحت الولايات المتحدة مبادئ أساسية لكيفية المضي قدما للخروج من هذه الأزمة، لإعطاء العالم الأساس الذي يمكن البناء عليه.

بداية، يجب ألا تُستخدم غزة مرة أخرى منصة للإرهاب، ويجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، ولا إعادة احتلال، ولا حصار، ولا تقليص في الأراضي. وبعد انتهاء هذه الحرب، يجب أن تكون أصوات الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحكم بعد الأزمة في غزة. وبينما نسعى جاهدين من أجل السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل هيكل حكم واحد، في نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعا نحو حل الدولتين. كنت أؤكد مع قادة إسرائيل أن أعمال العنف المتطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية لا بد من أن تتوقف، وأولئك الذين يرتكبون أعمال العنف لا بد من أن يخضعوا للمساءلة. والولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطواتنا الخاصة، بما في ذلك إصدار حظر على تأشيرات الدخول ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.

على المجتمع الدولي أن يخصص الموارد اللازمة لدعم سكان غزة في أعقاب هذه الأزمة مباشرة، بما في ذلك التدابير الأمنية المؤقتة، وإنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل بشكل مستدام. ومن الضروري ألا تنطلق أي تهديدات إرهابية مرة أخرى من غزة أو الضفة الغربية. إذا تمكنا من الاتفاق على هذه الخطوات الأولى، يمكننا أن نبدأ في تصور مستقبل مختلف. في الأشهر المقبلة، ستضاعف الولايات المتحدة جهودها لإقامة شرق أوسط أكثر سلماً وتكاملاً وازدهاراً. في غضون ذلك، سنواصل العمل لمنع هذا الصراع من الانتشار والتصعيد. أمرت مجموعتين من حاملات الطائرات الأميركية بالذهاب إلى المنطقة لتعزيز الردع. نلاحق حماس وأولئك الذين يمولونها ويسهلون إرهابها، ونفرض جولات متعددة من العقوبات لإضعاف الهيكل المالي لحماس، ونقطع عنها التمويل الخارجي ونمنع الوصول إلى قنوات التمويل الجديدة، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كنت واضحًا أيضًا أن الولايات المتحدة ستفعل ما هو ضروري للدفاع عن القوات والأفراد الأميركيين المتمركزين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد استجبنا مرات للضربات الموجهة ضدنا.

مع إسرائيل

سافرت على الفور إلى إسرائيل، وأنا أول رئيس أميركي يقوم بذلك أثناء الحرب، لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي والتأكيد للعالم على أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل. على إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وهذا حقها. في أثناء وجودي في تل أبيب، نصحتُ الإسرائيليين بعدم السماح لألمهم وغضبهم بتضليلهم ودفعهم إلى ارتكاب الأخطاء التي ارتكبناها بأنفسنا في الماضي.

منذ البداية، دعت إدارتي إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وتقليل الخسائر في الأرواح البريئة إلى الحد الأدنى، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين. وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، انقطعت المساعدات عن غزة، وتضاءلت احتياطيات الغذاء والمياه والأدوية بسرعة. خلال وجودي في إسرائيل، عملت بشكل وثيق مع قادة إسرائيل ومصر للتوصل إلى اتفاق لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية لسكان غزة. وفي غضون أيام، بدأت الشاحنات المحملة بالإمدادات في عبور الحدود مرة أخرى. واليوم، تدخل ما يقرب من 100 شاحنة مساعدات إلى غزة من مصر يوميًا، ونحن نواصل العمل على زيادة تدفق المساعدات أضعافًا مضاعفة. دعوت أيضًا إلى هدنة إنسانية في الصراع للسماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال النشط وللمساعدة في ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. واتخذت إسرائيل خطوة إضافية تتمثل في إنشاء ممرين إنسانيين وتنفيذ أربع ساعات في شمال غزة للسماح للمدنيين الفلسطينيين بالفرار إلى مناطق أكثر أمانًا في الجنوب.

هذا يتناقض بشكل صارخ مع استراتيجية حماس الإرهابية: الاختباء بين المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الأطفال والأبرياء كدروع بشرية، ووضع أنفاق إرهابية تحت المستشفيات والمدارس والمساجد والمباني السكنية، وتعظيم الموت والمعاناة للأبرياء من الإسرائيليين والفلسطينيين. لو كانت حماس مهتمة بحياة الفلسطينيين، لكانت أطلقت سراح جميع الرهائن، وسلّمت أسلحتها، وسلمت القادة والمسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر. وما دامت حماس متمسكة بإيديولوجية التدمير، وقف النار ليس سلاماً. وبالنسبة إلى أعضاء حماس فإن كل وقف لإطلاق النار يمثل وقتاً يستغلونه لإعادة بناء مخزونهم من الصواريخ، وإعادة تمركز المقاتلين، وبدء عمليات القتل من خلال مهاجمة الأبرياء مرة أخرى.

في اللحظات التي يكون فيها الخوف والشك والغضب والغضب شديدين، علينا أن نعمل بجد أكبر للتمسك بالقيم التي تجعلنا ما نحن عليه. نحن أمة الحرية الدينية وحرية التعبير. لدينا جميعًا الحق في النقاش والاختلاف والاحتجاج السلمي، ولكن دون خوف من استهداف المدارس أو أماكن العمل أو أي مكان آخر في مجتمعاتنا.

عودة الكراهية

في السنوات الأخيرة، تم توفير الكثير من الأكسجين للكراهية، ما أدى إلى تأجيج العنصرية والارتفاع المثير للقلق في معاداة السامية في أميركا. تكثف ذلك في أعقاب هجمات 7 أكتوبر. تشعر العائلات اليهودية بالقلق من استهدافها في المدرسة، أثناء ارتداء رموز عقيدتها في الشارع أو أثناء ممارسة حياتها اليومية. في الوقت نفسه، يشعر عدد كبير جدًا من الأميركيين المسلمين، والأميركيين العرب، والأميركيين الفلسطينيين، بالغضب والألم، خوفًا من عودة كراهية الإسلام وانعدام الثقة التي شهدناها بعد 11 سبتمبر. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي عندما تطل الكراهية برأسها. علينا أن ندين معاداة السامية، وكراهية الإسلام، وغيرها من أشكال الكراهية والتحيز. ويجب علينا أن ننبذ العنف والانتقاد اللاذع وأن ننظر إلى بعضنا البعض ليس كأعداء بل كمواطنين أميركيين.

في لحظة تتسم بالكثير من العنف والمعاناة، في أوكرانيا وإسرائيل وغزة والعديد من الأماكن الأخرى، صعب أن نفكر في أن شيئاً مختلفاً ممكن. لكن يجب ألا ننسى أبدًا الدرس الذي تعلمناه في تاريخنا: من خلال المأساة والاضطرابات الكبرى، يمكن تحقيق تقدم هائل، وضخ المزيد من الأمل والمزيد من الحرية. لا ينبغي أن نفقد عزمنا على السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، فالآن هو الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الرؤية الواضحة والأفكار الكبيرة والشجاعة السياسية.

هذه هي الاستراتيجية التي ستستمر إدارتي في قيادتها، في الشرق الأوسط وأوروبا ومختلف أنحاء العالم. كل خطوة نتخذها نحو هذا المستقبل هي تقدم يجعل العالم والولايات المتحدة أكثر أمانًا.