واشنطن: قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، فيما "نعمل جميعاً نحو حل يقوم على مبدأ الدولتين".

وأشار، في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على "المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وأكد الرئيس الأميركي أنه يجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام، مضيفاً: "لا يجوز تهجير المدنيين قسراً من غزة".

وقال بايدن إنّ "المستقبل الذي نعمل من أجله في الشرق الأوسط لا مكان فيه لعنف حماس وكراهيتها"، لافتاً إلى أنّه "يجب أن يكون هدفنا كسر دائرة العنف وبناء شيء أقوى في غزة وبكل أنحاء الشرق الأوسط حتى لا يُكرّر التاريخ نفسه".

وتابع قائلاً: "الفلسطينيون يستحقون أن تكون لهم دولتهم الخاصة وأن يكون لهم مستقبل لا توجد فيه حماس".

وأضاف: "قلبي يتفطر بسبب الصور الآتية من غزة وموت عدّة آلاف من المدنيين بينهم أطفال"، لافتاً إلى أنّه "لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد وقف الحرب حاليّاً، بل إنهاء الحرب إلى الأبد".