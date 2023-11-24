إيلاف من بيروت: حذرت ضابطة إسرائيلية في وحدة الاستخبارات 8200 من أن حماس تخطط لتسلل جماعي، فتجاهلها قادتها، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية مساء الخميس. وتزعم الضابطة أنها حذرت خلال الأشهر الـ 12 الماضية من سيناريو يتضمن اقتحامًا جماعيًا تنفذه حماس، منذرة بما حدث في 7 أكتوبر. إلا أن القيادات الأمنية لم تتخذ أي إجراء احترازي، حتى أن بعضه قال لها: "هذا محض خيال".

في الأسبوع الماضي، نشرت القناة 12 شهادات جديدة لمراقبات خدمن بالقرب من حدود غزة، يروين فيها كيف حذرن على مدى أشهر من تغييرات يرويها في الميدان، وتتطلب اهتماماً خاصاً. وبحسب أقوالهن، فقد أبلغن قادتهن بوجود دورات تدريبية واستعدادات بالقرب من الحدود، ووصفن كيف أن المزيد من الناس الذين لم يسبق لهم زيارة هذه المنطقة يأتون إليها فجأة، وكيف أن المزارعين اعتادوا أن يأتوا يومًا بعد يوم للعمل في الحقول فجأة لا يأتون إلى المكان ويتم استبدالهم بآخرين.

كان الرد الذي تلقينه من الضابط الكبير المسؤول: "لا أريد أن أسمع عن هذا الهراء ثانية. إذا تكلمتن عن هذه الأشياء مرة أخرى، فسوف أحيلكن إلى المحاكمة".

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على القضية قائلًا: "في هذه الأيام، يقاتل الجيش الإسرائيلي حماس الإرهابية في قطاع غزة، ويركز جميع القادة والجنود على هذه المهمة لاستكمال أهداف الحرب. بعد نهاية للحرب، سيتم إجراء تحقيق مفصل ومتعمق في هذا الأمر".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية

