تُشير أصابع الاتهام لمسيّرة إيرانية بعدما تعرّضت سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة من دون طيار في المحيط الهندي أمس (الجمعة).

استهداف السفن

ويأتي الهجوم على "CMA CGM Symi" في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي نفسه مستهدفًا بشكلٍ متزايد في الحرب المستمرة منذ أسابيع والتي تهدد بالتحوّل إلى صراعٍ إقليمي أوسع، حتى مع هدنة وقف القتال وتبادل "حماس" الرهائن مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول دفاعي أميركي اليوم (السبت)، قوله إن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استُهدفت أثناء وجودها في المياه الدولية بطائرة من دون طيار من طراز "شاهد-136" تحمل قنبلة على شكل مثلث، انفجرت وأدت لأضرار بالسفينة من دون إصابة، أفراد من طاقمها.