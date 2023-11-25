القاهرة: أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم السبت، بدء تحرك الصليب الأحمر لتسلم 13 محتجزاً إسرائيلياً في غزة و7 من رعايا الدول الأخرى، مشيراً إلى أن مصر تتابع عملية الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

وأضاف رشوان، في بيان للهيئة تلقت وكالة أنباء العالم العربي نسخة منه، أن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد تعثرها لأسباب فنية.

وأوضح ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الأسرى المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية؛ هم 33 طفلاً و6 نساء، بينما المحتجزون المفرج عنهم من غزة 8 أطفال و5 نساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق اليوم، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين لديها "حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع... وبمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".

واستجابت الحركة، كما أعلنت، للجهود المصرية - القطرية التي وصفتها بـ"المقدرة" التي تحركت طوال اليوم، لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة، بعد نقلهما التزام إسرائيل بكل الشروط التي نص عليها الاتفاق.