بعدما أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر عن تجاوز الخلافات في طريق تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والأسرى بجهود مصرية قطرية، كشفت قطر، اليوم الإثنين، أن الإسرائيليين الـ11 الذين أفرجت عنهم حماس مقابل إطلاق 33 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية هم أيضا من حملة الجنسيات الفرنسية والألمانية والأرجنتينية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية على منصة إكس "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وتابع البيان "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر".