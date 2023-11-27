رأى الرئيس الأميركي جو بايدن ان الهدنة الإنسانية في غزة تتيح إرسال كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين الذين يعانون في غزة.

وأضاف في بيان: "نستفيد بشكل كامل من وقف القتال لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تنتقل إلى غزة، وسنواصل جهودنا لبناء مستقبل ينعم فيه الشعب الفلسطيني بالسلام والكرامة".

البيت الأبيض

وكان البيت الأبيض قد رحّب بتمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة ليومين إضافيين، وفق ما صرح المتحدث باسمه جون كيربي الذي قال إن واشنطن "تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج حماس عن أسرى إضافيين".

وأضاف المتحدث أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان "منخرطاً في شكل كبير" في المفاوضات حول الهدنة وتمديدها، وتم إبلاغه بآخر التطورات صباح الاثنين.

وقال إنه يأمل أن يكون الأميركيون الثمانية_ الذين يعتقد أنهم لا يزالون محتجزين لدى حماس_بين الأسرى العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم لاحقًا.

في سياق آخر قال كيربي في إفادة للصحفيين إن فرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل فكرة جديرة بالاهتمام، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أن نهجه ناجح.