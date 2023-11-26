تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز". غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر.

إطلاق سراح الرهائن

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو اتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

اكتملت، مساء اليوم، عملية تبادل الدفعة الثالثة للمحتجزين والأسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل و"حماس"، بينما أعلنت الحركة المسيطرة على قطاع غزة سعيها لتمديد الهدنة بما يسمح ببذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 14 محتجزاً إسرائيلياً و3 أجانب ممن أسرتهم حركة "حماس" في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر سُلّموا للصليب الأحمر. وقال الجيش في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة: "بناءً على معلومات وردت من الصليب الأحمر تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاث رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر".

من جهتها، أكدت "حماس" أنها سلمت 13 محتجزاً إسرائيلياً وثلاثة تايلانديين وروسياً واحداً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن 39 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين حركة "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة ويستمر حتى الاثنين.