إيلاف من لندن: تشارك المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي لحشد الدعم لأوكرانيا بين أعضاء الحلف.

ويشارك وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون في الاجتماعلأول مرة، كما سيحضر اجتماع مجلس الناتو وأوكرانيا في بروكسل الأربعاء حيث يحشد الدعم لأوكرانيا بين حلفاء الناتو. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا.

وسيطلع اللورد كاميرون نظرائه على زيارته الأخيرة إلى كييف، وهي أول رحلة له كانت في منصبه الجديد، ويؤكد على أن وتظل المملكة المتحدة مساندة بقوة لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وتحث الحلفاء على عدم التردد في دعمهم.

وسيوضح وزير الخارجية أيضًا ضرورة انضمام السويد العاجل إلى التحالف، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستمثل خطوة حاسمة إلى الأمام في تعزيز السلام والاستقرار في أوروبا.

أمن مليار شخص

وقال وزير الخارجية البريطاني: "يحافظ الناتو على سلامة وأمان أكثر من مليار شخص. وبعد مرور ما يقرب من 75 عامًا، أصبح التحالف أقوى من أي وقت مضى".

أضاف: "كان بوتين يعتقد في البداية أن الناتو سوف ينقسم وأن أوكرانيا سوف تنهار. وهو يعتقد الآن أن بإمكانه الانتظار حتى نهاية حربه في أوكرانيا. لقد كان مخطئا حينها وهو مخطئ الآن".

وفي الأخير، أكد اللورد كاميرون قائلا: "معًا، لن تغض المملكة المتحدة وحلفاؤها في الناتو الطرف أبدًا عن العدوان الروسي. وستواصل دعمها الثابت لأوكرانيا ونصيرة السلام والاستقرار الأوروبيين".