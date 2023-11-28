إيلاف من لندن: يقترب الكنز اليوناني التاريخي المتمثل بـ"رخامات إلجين"من العودة إلى بلاده الأصل، بعد مرور 200 عام على نقله وانتهى به الأمر في المتحف البريطاني.

وكان تم نقل رخام البارثينون الرخامي، الذي يُنظر إليه على أنه رمز للحرية في اليونان، من البلاد بشكل مثير للجدل من قبل دبلوماسي بريطاني في خطوة أشعلت جدلاً استمر لأكثر من قرنين من الزمان.

وكانت اليونان تقدمت بطلبات متكررة لإعادة المنحوتات بعد أن تمت إزالتها بشكلٍ مثير للجدل من أحد أكثر المعالم التاريخية في العالم.

وكان مقرر أن يجتمع رئيس الوزراء ريشي سوناك مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الثلاثاء، لكن داونينغ ستريت ألغى الترتيب، وأرسل نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن بدلاً منه.

ويدفع رئيس المتحف البريطاني، المستشار المحافظ السابق جورج أوزبورن، من أجل إعادة قرض مؤقت إلى اليونان، ويعتقد أنه وضع اتفاقًا.

لكن كلاً من سوناك وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر يقولان إنهما لن يدعما تغيير قانون المتحف البريطاني الذي يمنع حاليًا إعادتهما. وقال المتحف إنه يواصل إجراء "مناقشات بناءة" بشأن احتمال عودتهما.

رخام الجين

ورخام ألجين عبارة عن 17 منحوتة عمرها 2500 سنة. وكانت قطعه جزءًا من إفريز كان يزين معبد البارثينون القديم في الأكروبوليس في أثينا، اليونان.

وتشكل الرخامات نحو نصف إفريز معبد البارثينون الذي يبلغ طوله 160 مترا، والذي يعتبر أحد أعظم المعالم الثقافية في العالم. ويُنظر إلى هذه المنحوتات على أنها رموز للحرية في اليونان، حيث تُعرف باسم رخام البارثينون.

وكان الدبلوماسي البريطاني اللورد إلجين قد قام بإزالة المنحوتات من معبد البارثينون المهيب في أوائل القرن التاسع عشر. وكان في ذلك الوقت سفيراً لدى الدولة العثمانية التي حكمت اليونان آنذاك.

وابتداءً من عام 1801، يُقال إن اللورد إلجين أشرف على إزالة الرخام وشحنه إلى المملكة المتحدة في 170 صندوقًا.

ويقال إنه ادعى أنه حصل على إذن من الإمبراطورية العثمانية لنقل الرخام، ولكن على الرغم من التوثيق الهائل من تلك الفترة، لم يتم العثور على أي شيء يدعم أفعاله.

وفي المملكة المتحدة، تلقى اللورد إلجين الدعم والنقد، وقد باعها إلى حكومة المملكة المتحدة في عام 1816 قبل أن تنتقل الرخام إلى وصاية المتحف البريطاني.

بدء الخلاف وتطوره

ويمكن إرجاع الجدل بين اليونان وبريطانيا، إلى وقت وصول الرخام لأول مرة إلى بريطانيا بسبب الانتقادات الموجهة لإزالتها.

وفي عام 1832، حصلت اليونان على استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية قبل أن تبدأ في محاولة استعادة المنحوتات والأعمال الفنية الأخرى التي تم أخذها من البلاد.

وفي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، أعادت الممثلة ووزيرة الثقافة اليونانية آنذاك، ميلينا ميركوري، إشعال الحملة عندما جعلت من مهمتها تأمين عودة المنحوتات الرخامية.

وفي عام 1983 التقت بمدير المتحف البريطاني الدكتور ديفيد ويلسون في لندن للمطالبة بإعادة المنحوتات. وواصلت الضغط على المتحف والحكومة البريطانية حتى وفاتها في عام 1994.

وعلى الرغم من الطلبات الأخرى والتغطية الإعلامية رفيعة المستوى، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في السنوات التي تلت ذلك.

حملة جديدة

وفي عام 2009، كثفت اليونان حملتها لاستعادة الرخام بعد افتتاح متحف جديد عند سفح تلة الأكروبوليس، وتأمل أن يؤويها في يوم من الأيام.

وفي عام 2014، دعت محامية حقوق الإنسان أمل كلوني بريطانيا إلى بدء محادثات مع اليونان بشأن عودة رخام إلجين. وقالت المحامية، وهي زوجة نجم هوليوود جورج كلوني: "هذا ظلم استمر لفترة طويلة، وفي عالم مليء بالصراعات المستعصية".

وفي عام 2015، استبعدت اليونان اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة بشأن شركة إلجين ماربلز.

وفي مايو 2022، تمت إعادة ما يسمى بجزء فاجان - وهو قطعة تظهر قدم الإلهة اليونانية القديمة أرتميس جالسة - بشكل دائم إلى أثينا من متحف في إيطاليا.

لقد كان في الأصل جزءًا من الإفريز الشرقي للمعبد الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

رد الفعل البريطاني

وفي عام 2022، كانت هناك دعوات لتسهيل تفكير متاحف المملكة المتحدة في إعادة القطع الثقافية، لكن الحكومة رفضتها. حيث كان وزير الثقافة المحافظ السابق اللورد فايزي ترأس أيضًا هيئة جديدة تهدف إلى إعادة رخام إلجين إلى اليونان.

وجاء الرفض، بعد أن أخبر رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون رئيس الوزراء اليوناني خلال محادثات في داونينغ ستريت في عام 2021 أن قضية المنحوتات هي "قضية تخص أمناء المتحف البريطاني".

ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول، ورد أن جورج أوزبورن، رئيس المتحف البريطاني، أجرى محادثات سرية مع رئيس الوزراء اليوناني حول إمكانية إعادة المنحوتات الرخامية.

وتجري المفاوضات بين وزير الخزانة السابق اوزبورن وكرياكوس ميتسوتاكيس في لندن منذ نوفمبر 2021، بحسب صحيفة (تا نيا) اليومية اليونانية.

وقد دعا رئيس الوزراء اليوناني في مناسبات عديدة إلى نقل المنحوتات، حتى أنه عرض إعارة كنوز أخرى للمتحف البريطاني في المقابل.

وأشاد متحدث باسم مشروع البارثينون، وهي حملة تدافع عن إعادة المنحوتات الرخامية، بالمحادثات باعتبارها "علامة إيجابية" على إمكانية التوصل إلى "حل مربح للجانبين" للنقاش المستمر منذ قرون.

الصفقة المحتملة؟

وفي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، قال داونينغ ستريت إنه لا توجد خطط لتغيير القانون الذي يحظر على المتحف التخلص من القطع الموجودة في مجموعته إلا في ظروف محدودة للغاية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "منحوتات البارثينون مملوكة قانونًا للأمناء وهي مستقلة من الناحية العملية عن الحكومة".

وفي الشهر الماضي، أصدر المتحف البريطاني بيانا قال فيه إنه لن يفكك مجموعته "لأنها تحكي قصة فريدة عن إنسانيتنا المشتركة"، لكنه أضاف أنه يريد صياغة "شراكة بارثينون" جديدة مع اليونان.

واستخدم اللورد فايزي وزير الثقافة السابق المحادثات في وستمنستر للضغط مرة أخرى من أجل عودة المنحوتات. وقال إن الإفريز في أثينا "يشبه فيلمًا تم تقطيعه إلى نصفين وتم نقل نصفه رغمًا عن أصحابه إلى بلد آخر".

وبعد إلغاء الاجتماع الثنائي بين سوناك وميتسوتاكيس يوم الثلاثاء، قال الزعيم اليوناني إنه يشعر "بخيبة الأمل".

وقال السيد سوناك إن المملكة المتحدة "ليس لديها خطط لتغيير نهجنا" لكنه "لم يسأله [السيد ميتسوتاكيس] عن الأفكار قصيرة المدى أو الجديدة التي تم طرحها".

لقاء ستارمر وميتسوتاكيس

والتقى زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر مع ميتسوتاكيس يوم الاثنين. وقال مصدر مقرب من زعيم حزب العمال السير كير ستارمر لصحيفة (فايننشال تايمز) إنه من غير المرجح أن يغير القانون إذا فاز في الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر للصحيفة: "نحن ملتزمون بالقانون الحالي، ولكن إذا أمكن الاتفاق على صفقة قرض مقبولة للطرفين بين المتحف البريطاني والحكومة اليونانية، فلن نقف في الطريق".

هل أصبح الاتفاق ممكناً؟

ومن المفهوم أن رئيس المتحف الوطني جورج أوزبورن قد وضع اتفاقًا مع أثينا، وفقًا لصحيفة ديلي تلغراف.

ويمنع التشريع الحالي منح المتحف الكنوز بشكل قانوني، لكن يقال إن أوزبورن يسعى إلى إعادة الآثار إلى وطنها كجزء من "التبادل الثقافي" طويل الأمد. لكن من غير المتوقع أن تؤدي صفقة القرض هذه إلى إنهاء النزاع الطويل الأمد بشكل دائم.

أعدت المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية:

https://news.sky.com/story/elgin-marbles-what-are-they-and-how-did-they-end-up-in-the-british-museum-12779617