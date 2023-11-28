إيلاف من الرباط: أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في المغرب (استخبارات داخلية) عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، في فيينا، محادثات ثنائية مع عمر حيجاوي بيرشنر، المدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات في النمسا.

وجرى اللقاء على هامش مشاركة المسؤول الامني المغربي الكبير في أشغال الدورة الواحدة والتسعين لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، التي تحتضنها فيينا ما بين 28 نوفمبر وأول ديسمبر2023.

وتناول المباحثات بين المسؤول الامني المغربي ونظيره النمسوي سبل تعزيز التعاون بين المغرب والنمسا في جميع المجالات الأمنية، وكذا آليات تطوير هذا التعاون المشترك لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية.

وحضر أشغال الاجتماع أطر ومسؤولون أمنيون مغاربة، ونظراؤهم في النمسا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التزام المغرب بتدعيم التعاون الأمني على المستوى الدولي، وكذا حرصه على تبادل تجاربه وخبراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الأجهزة الأمنية في مختلف الدول الصديقة والشقيقة ومع جميع الشركاء الدوليين.