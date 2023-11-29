قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، إن رسالة المملكة واضحة، وهي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة القضية الفلسطينية، والتي عُقِدَت برئاسة وزير الخارجية الصيني، "أن حجج إسرائيل حول الدفاع عن النفس واهية. وما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار في غزة، والذهاب لحلّ الدولتين".

خيارنا السلام

وإذ سأل: "أين هي مبادرات إسرائيل للسلام؟"، أردف: "قدمنا مبادرات سلام كثيرة لأن السلام هو خيارنا الاستراتيجي، ويجب أن يكون خيار الجانب الآخر كذلك".

وأسف الأمير لـ"غياب آليات المحاسبة الدولية عما يجري في غزة"، مطالبًا بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني".