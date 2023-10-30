أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا مايكل مارتن، ووزير خارجية جمهورية البرتغال جواو غوميز كرافينيو، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، مثمّنًا تصويت بلادهم لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وفيما بحث معهم في سبل دعم الجهود الرامية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، ناقش تداعيات استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزل من تطور الأوضاع، مشددًا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، والسعي لإيجاد حلّ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.