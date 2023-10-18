الرياض: ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التصعيد العسكري الحالي في غزة ومحيطها مع نظيره الإيراني في جدة يوم الأربعاء.

وقال الأمير فيصل، خلال لقائه مع حسين أمير عبداللهيان، على هامش الجلسة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في غزة، إن المملكة تبذل جهودًا للتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد المستمر. كما أكد موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين.

وأكد وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تظل ثابتة على التزامها تجاه القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق خطة سلام شاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.