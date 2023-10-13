إيلاف من الرياض: حثّ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الجمعة، بريطانيا وألبانيا ومالطا والغابون بصفتها أعضاء في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس والمجتمع الدولي بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجاه الوصول لحلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وإدخال المواد الطبية والإغاثية للشعب.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال اتصالات هاتفية أجراها مع نظرائه البريطاني جيمس كليفرلي، والغابوني أونانغا ندياي، والألباني إيجلي حساني، والمالطي إيان بورغ، والإندونيسية ريتنو مارسودي، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، وجرى مناقشة التنسيق المشترك فيما يخص الدفع بوقف التصعيد العسكري، ورفع الحصار عن غزة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، وتحديداً رقم "242" (1967) و"338" (1973) و"1515" (2003) و"2334" (2016) بما يؤسس لحلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، مجدداً رفض السعودية القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية المساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.