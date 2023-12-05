جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية بعد ظهر الثلاثاء أنها أخلت بشكل شبه كامل معداتها الطبية من مستودعين في خان يونس بجنوب قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل نصحتها بذلك.

ونفى الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنّه طلب منها إخلاء مستودع للمواد الطبّية في جنوب غزة في غضون 24 ساعة قبل أن يصبح غير قابل للاستخدام نتيجة العمليات العسكرية البرية في جنوب القطاع.

غيبرييسوس

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد قال الاثنين في منشور على منصة "إكس" إن الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة.

وخلال إحاطة صحافية الثلاثاء في جنيف، أكّد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن أن إسرائيل نصحت منظمته بنقل معداتها.

وقال عبر الفيديو من غزة إن إسرائيل لم ترسل "وثيقة" تطلب بها ذلك إنما حصل "تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية في غزة، معي ومع فريقي".ووسع الجيش الإسرائيلي الذي يشنّ منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر هجومًا بريًا في شمال القطاع المحاصر، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمّته، وذلك بعد قرابة شهرين من بدء الحرب بعد الهجوم.



بيبركورن

وأوضح بيبركورن أن منظمة الصحة العالمية أبلغت إسرائيل الأحد بنيتها نقل جزء من معداتها في مستودعين طبيين في خان يونس إلى منظمة "أطباء بلا حدود" ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاثنين.

ثمّ صباح الاثنين، تبلغت المنظمة، وفق بيبركورن، "بضرورة تفريغ المستودعَين في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "أوضحنا ماهية الوضع وقالوا لنا إن مستودعاتنا موجودة في منطقة طُلب من سكانها إخلاؤها ومن المرجح أن تصبح منطقة قتال نشط في الأيام المقبلة".

ونوّه المسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى أنه "عندما يطلب منكم جيش ما أمرًا ما أو ينصحكم به، وعندما يكون لديكم 24 ساعة فقط لتنفيذ ذلك وأن بعد ذلك سيكون من المستبعد جدًا أن تتمكنوا من الوصول إلى مستودعاتكم، من الواضح أنكم ستمتثلون".

وشدّد على عدم وجود "خيار آخر".

ونقلت منظمة الصحة العالمية مذاك نحو 90% من معداتها من هذين المستودعين إلى موقع أصغر في رفح.

حصيلة القتلى

وأدى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الى مقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا بغالبيتهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15899 قتيلا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.