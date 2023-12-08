إيلاف من بيروت: إن أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل في العالم اليوم هو غزة. هذا تقييم كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف، وهي ليست متطرفة بل سفيرة سابقة ومحامية مخضرمة عملت مع الرئيسين جو بايدن وباراك أوباما.

يقول نيكولاس كريستوف في صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الأطفال الذين ماتوا في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر يزيد بأكثر من ضعف عدد القتلى في جميع الصراعات في جميع أنحاء العالم في عام 2022، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، وما يقرب من طفل واحد من بين كل 150 طفلاً فلسطينياً في غزة قُتل خلال شهرين فقط، وهذا يعادل نصف مليون طفل أميركي.

أكثر جهنميةً

يضيف كريستوف: "يمكننا، بل وينبغي لنا، أن نحتقر حماس القمعية الكارهة للنساء والمعادية للمثليين والتي تستخدم المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية. وبوسعنا أن نفهم كيف أن إسرائيل، التي أصيبت بصدمة نفسية بسبب عمليات القتل الوحشية التي ترتكبها حماس، عازمة على الرد. لكن مجرد عدم مبالاة حماس بحياة الأطفال الفلسطينيين لا يعني أن إسرائيل أو الولايات المتحدة ينبغي أن تكونا متهورتين أيضاً".

بحسبه، واصلت إدارة بايدن الدفاع عن إسرائيل بشكل دوري، ليس فقط عندما تتعرض للهجوم، وهذا صحيح، لكن حتى عندما تتسبب في مقتل أعداد هائلة من المدنيين في غزة. وعلى النقيض من ادعاءات إدارة بايدن أن إسرائيل تحاول ضبط النفس، تفيد تقارير الأمم المتحدة أن هذا الأسبوع "شهد بعضًا من أعنف عمليات القصف في غزة حتى الآن" وأنه "إذا أمكن، فإن سيناريو أكثر جهنمية على وشك الحصول". فقد قال مارتن غريفيث، كبير مسؤولي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "لا مكان آمنًا في غزة، ومثل هذا التجاهل الصارخ للإنسانية الأساسية يجب أن يتوقف".

يقول فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب، "ومع ذلك فإن العديد من الأميركيين يشجبون بعض الوفيات دون غيرها. نقول للعالم إننا ندعم أوكرانيا بسبب إيماننا بالنظام الدولي القائم على القواعد، ثم نقدم الأسلحة التي تقتل الأطفال في غزة".

كل 7 دقائق

تقول السلطات الصحية في غزة إن 16,248 شخصًا قتلوا في القطاع حتى الآن، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال. يقول كريستوف: "مستحيل التحقق من هذه الأرقام، لكن مراقبي حقوق الإنسان يقولون إن الأرقام موثوقة وقد أثبتت موثوقيتها في الماضي. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للكونغرس إن الأرقام المبلغ عنها قد تكون أقل من الواقع. وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فهذا يعني أن امرأة أو طفلاً يُقتل في المتوسط كل سبع دقائق تقريباً على مدار الساعة منذ بدء الحرب، بعضهم أطفال في الحاضنات".

يضيف: "عجلت وحشية هجمات 7 أكتوبر بالقصف، ولا تزال حماس مستمرة في احتجاز الرهائن. ويجب ممارسة كافة الضغوط الدبلوماسية على حماس لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن، والسماح العاملين في المجال الإنساني لهم. إن ميل بعض التقدميين الأميركيين إلى تمزيق الملصقات الخاصة بالرهائن أمر مثير للاشمئزاز، كما هي الحال بالنسبة لموجة معاداة السامية التي شهدناها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا".

يتابع كريستوف: "هناك فرق: حماس قتلت واختطفت أطفالاً عمداً في السابع من أكتوبر. إسرائيل لا تقتل الأطفال الفلسطينيين عمداً؛ إنها ببساطة تقصف أحياء بأكملها. وبينما نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كيف يمكنها تعزيز أمنها من خلال تسوية مناطق واسعة بالأرض مستخدمة قنابل تزن 2000 رطل؟".

تبرير واهٍ

يسأل كريستوف: هل جعل هذا إسرائيل أكثر أمنا؟ هل يكفي لتبرير قتل امرأة أو طفل كل سبع دقائق على مدار الساعة؟ قمت بتغطية الكثير من الصراعات، وأحد الأشياء المدهشة بشأن القصف على غزة هو مدى شدته. وتظهر نحو نصف المباني في شمال غزة متداعية، وفقا لصور الأقمار الصناعية".

بحسبه، وتيرة قتل المدنيين أكبر كثيرًا مما كانت عليه في معظم الصراعات الأخيرة الأخرى؛ "ولعل المثال الوحيد الذي أعرفه عن هذه المقارنة هو الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994. ويبدو أن عدد النساء والأطفال الذين قتلوا في غزة أكبر من عدد الذين قُتلوا خلال العام الأول بالكامل من حرب العراق".

أخيرًا، يخشى كريستوف أن يكون إيقاع خسائر بشرية جماعية قد يكون "هو ما ينقذ حماس".