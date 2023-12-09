اسطنبول: ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بمجلس الأمن الدولي معتبرا أنه أصبح "مجلس حماية إسرائيل"، غداة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إردوغان في الذكرى الـ75 لاعتماد الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصبح مجلس الأمن مجلس حماية إسرائيل والدفاع عنها".

وحظي مشروع القرار الذي أعده الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بموافقة 13 دولة عضوا في المجلس في حين رفضته الولايات المتحدة وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وتساءل الرئيس التركي "هل هذه عدالة؟"، مضيفا "العالم أكبر من خمس" دول، في إشارة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

انتهاك حقوق الانسان

وتابع إردوغان إن "عالماً آخر ممكن، ولكن من دون أميركا. الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل بأموالها ومعداتها العسكرية. يا أميركا، كم ستدفعين مقابل ذلك؟".

وقال أيضا "في كل يوم يتم انتهاك إعلان حقوق الإنسان في غزة".

وتم تقديم مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بعد أكثر من شهرين من بدء الحرب في غزة اثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر وخلف 1200 قتيل، بحسب سلطات الدولة العبرية.

وقُتل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب 17490 شخصا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.