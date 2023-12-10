إيلاف من لندن: توجه وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد أحمد قطر اليوم الأحد لحضور منتدى الدوحة والاجتماع مع كبار الشركاء لمناقشة الأزمة المستمرة في إسرائيل وغزة.

ويعقد منتدى الدوحة السنوي الذي ينعقد تحت شعار "بناء مستقبل مشترك"، وسيستضيف مناقشات وفعاليات حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك أفغانستان والصراع في إسرائيل وغزة نظرا لدور قطر المهم كوسيط بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يجتمع الوزير اللورد أحمد خلال الزيارة مع كبار القادة القطريين حيث سيكرر امتنان المملكة المتحدة لقطر لدورها المركزي في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مما مكن من دخول المزيد من المساعدات التي كانت هناك حاجة ماسة إليها، وكذلك تأمين إطلاق سراح الرهائن. .

وسيؤكد أيضًا على التزام المملكة المتحدة بالعمل مع الشركاء لمنع انتشار الأزمة في جميع أنحاء المنطقة وتقديم حل الدولتين القابل للتطبيق.

تصريح الوزير

وقال اللورد طارق أحمد، وزير ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط: يسعدني أن أعود إلى قطر بعد زيارتي الأخيرة لأكرر شكر المملكة المتحدة لشركائنا القطريين على جهودهم الضخمة في تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مؤخرًا.

وأضاف: ومن الأهمية بمكان أن نضاعف الآن جهودنا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وبشكل مستدام، وإبرام المزيد من الاتفاقات الموضوعية لتوفير الراحة وتقديم المساعدات الحيوية للمدنيين، وتأمين إطلاق سراح الرهائن من غزة.

وقال الوزير البريطاني: سأناقش مع القادة في المنطقة كيفية العمل معًا لإيجاد حلول طويلة الأمد للصراع، والحد من التصعيد الإقليمي والتقدم نحو حل الدولتين الذي يضمن السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وإضافة إلى مناقشاته حول إسرائيل وغزة، سيجتمع اللورد أحمد أيضًا مع قادة السياسة لمناقشة الوضع في أفغانستان مع التركيز على القضايا الإنسانية والتنموية والأمنية وحقوق الإنسان.