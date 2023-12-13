إيلاف من بيروت: تواجه روتم أخيهون، المذيعة السمراء في قناة "كان" الإسرائيلية، سيلًا من النقد اللاذع بسبب مقطع مصر نُشر على منصة "أكس" يظهرها تمازح الجنود الإسرائيليين الذين يعدون قذائف دبابات لقصف غزة، كتبوا عليها رسائل مختلفة، بينها: "إلى غزة مع الحب".

وبحسب صحيفة "عرب نيوز"، ذهبت أخيهون أبعد من ذلك، عندما كتبت على أحد الصواريخ: "أريد أن أرسل قذائف المدفعية إلى سكان غزة".

❝كُتب على القذائف 'مع تحياتنا لغزة'❞

❝أريد أن أرسل لهم (لشعب غزة) قذائف المدفعية❞



المقدمة التلفزيونية في قناة "كان" الإسرائيلية روتم أشيهون تكتب عبارات على القنابل التي ستُلقى على قطاع #غزة. pic.twitter.com/OvH9ZHikob — Anadolu العربية (@aa_arabic) December 11, 2023

أثار هذا المقطع المصور استهجانًا وساع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، وأدانها العديد من المغردين الذين وصفوا أخيهون بأنها "غير إنسانية واستفزازية"، إذ رأوا في سلوكها انتقاصًا من أهمية الحياة الإنسانية التي تباد في غزة، ومن هول الظروف الخطيرة والمأساوية التي يواجهها الفلسطينيون في صراعهم مع إسرائيل.

فقد أدى هذا الصراع في مرحلته الأخيرة إلى سقوط أكثر من 18 ألف فلسطيني، وإصابة ما يقرب من 46 ألف آخرين، إلى جانب مخاوف كبيرة من مقتل الآلاف تحت أنقاض مبان قصفتها المدفعية الإسرائيلية بقذائف مشابهة لتلك التي تتباهى بها أخيهون.