قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء أن أي "ترتيبات" في قطاع غزة دون حماس أو فصائل اخرى عبارة عن "وهم".

وقال هنية في خطاب متلفز "أي رهانات على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم".

وأضاف "نؤكد أننا منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع، وصولا إلى المسار السياسي الذي يؤمن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

شنّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما غير مسبوق على إسرائيل انطلاقا من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تم خلاله أخذ نحو 240 شخصا رهائن، بينهم أجانب، ونقلهم إلى القطاع، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتوعدت الدولة العبرية حماس بـ"القضاء" عليها، وتشنّ قصفا جويا ومدفعيا بلا هوادة على القطاع منذ الهجوم فيما بدأت منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر تنفيذ عمليات برية في داخله.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 18600 من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ هجوم حماس.