قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية السبت في بيان أن "عدوان" إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى "جرائم حرب".

وقال هنية إنه بعث برسالة "عاجلة" الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها أن "ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة".

واعتبر هنية أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي أكد فيها إطباق الحصار على القطاع ترقى أيضاً إلى ذات المستوى.

وطالب هنية بالضغط على السلطات الإسرائيلية "للوقف الفوري لهذه الجرائم واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس على "حق" الشعب الفلسطيني "في النضال حتى التحرير والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

هجوم حماس

أطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى 3526، وبلغ عدد الرهائن الذي أسرتهم حركة حماس 120 على الأقل وفق الجيش الإسرائيلي، بينهم جنود وأجانب.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلا و458 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 8714 مواطنا بجروح مختلفة بينهم 2450 طفلا و1536 سيدة، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح السبت.