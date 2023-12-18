إيلاف من لندن: قالت برلمانية بريطانية كبيرة إن إسرائيل "ذهبت إلى ما هو أبعد من الدفاع عن النفس" وفقدت سلطتها الأخلاقية في حربها مع حماس.

وقالت النائبة عن حزب المحافظين أليسيا كيرنز رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم لـ(بي بي سي) إنها تعتقد أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وتخاطر بزيادة الدعم لحماس بين الفلسطينيين.

وأضافت: "القنابل لا تمحو أيديولوجية، ولا يمكن بناء دولة مستقرة من النسيان".

وجاء موقف البرلمانية البريطانية المحافظة تزامنا مع انتقادات وزير الدفاع السابق بن والاس التكتيكات الإسرائيلية.

وكتب والاس في صحيفة ديلي تلغراف أن الأساس القانوني الذي تستند إليه إسرائيل للعمل العسكري في غزة "يتم تقويضه" وحذر من أن حكومتها "ترتكب خطأ فقدان سلطتها الأخلاقية إلى جانب سلطتها القانونية".

ضرورة الهدنة

وردا على سؤال عما إذا كانت تتفق مع السيد والاس على أن إسرائيل أضرت بمكانتها بسلوكها في غزة، قالت البرلمانية كيرنز لبرنامج "وورلد آت وان" على إذاعة بي بي سي 4: "أعتقد أنه لسوء الحظ فعلت ذلك".

وقالت إنه ينبغي السعي إلى التوصل إلى هدنة يمكن أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، بدلا من التركيز على القضاء على حماس - التي تصنفها إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعض القوى الغربية الأخرى على أنها منظمة إرهابية.

وكتب عشرة نواب من حزب المحافظين، بمن فيهم الوزراء السابقون كيت مالتهاوس وجورج يوستيس، إلى وزير الخارجية اللورد كاميرون يحثونه على الدفع من أجل "وقف فوري لإطلاق النار"، واصفين الإستراتيجية الإسرائيلية بأنها "غير متناسبة ولا هادفة".

وحذرت كيرنز، التي ترأس لجنة النواب المكلفة بمحاسبة وزارة الخارجية البريطانية، من أن إسرائيل قد تزيد عن غير قصد الدعم لحماس بين الفلسطينيين، وقالت: "حماس هي أيديولوجية التجنيد في أعضائها".

استطلاع

وكان استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث فلسطيني مرموق، وهو المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أظهر في الفترة من 22 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول، أن الدعم لحماس تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف في الضفة الغربية المحتلة مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.

ولا يزال مؤيدو حماس أقلية، لكن 70% من المستطلعين قالوا إن الكفاح المسلح هو أفضل وسيلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة بشأن حجم الخسائر في صفوف المدنيين في غزة والتي تقدرها السلطات التي تسيطر عليها حماس بأكثر من 18 ألف قتيل.

لورد كاميرون

ويوم الأحد، أشار اللورد كاميرون إلى تحول في لهجة الحكومة من خلال الدعوة إلى "وقف إطلاق نار مستدام" - مرددًا شكلاً من الكلمات التي استخدمها رئيس الوزراء ريشي سوناك في مجلس العموم الأسبوع الماضي.

وكتب وزير الخارجية في صحيفة "صنداي تايمز": "لا يمكن أن يكون هدفنا ببساطة إنهاء القتال اليوم. بل يجب أن يكون السلام الدائم لأيام وسنوات وأجيال".

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارة لاسكتلندا يوم الاثنين، دعا السيد سوناك إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني، مضيفا: "من الواضح أن الكثير من أرواح المدنيين قد فقدت ولا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يستمر ليوم أطول مما يجب أن يكون عليه"ز

ولم تصل الحكومة باستمرار إلى حد الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار، قائلة إنها تحترم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

رد ليفي

ورد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، على انتقادات وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، ووصف اختياره للكلمات بأنها "لغة مؤسفة".

وقال لـ(بي بي سي) إن السماح لحماس "بالإفلات من العقاب حرفيا" من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تطرف الناس أكثر من التكتيكات العسكرية الإسرائيلية.

ومع ذلك، اتهم حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية إلى المملكة المتحدة، الجيش الإسرائيلي بتطبيع "القتل الجماعي للأطفال والنساء" و"التدمير الشامل للمستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد".