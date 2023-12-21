قطاع غزة: أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء أنّ إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدتهم الحرب المستمرة بين الدولة العبرية وحركة حماس منذ شهرين ونصف الشهر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنّ الجيش الإسرائيلي أمر "بالإخلاء الفوري" لمنطقة "تغطي حوالي 20%" من مساحة مدينة خان يونس.

وأوضح المكتب الأممي أنّ "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً".

وبحسب التقرير فإنّ المنطقة المطلوب إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ اندلعت الحرب حوالى 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيّماً.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين تكثيف عملياته في خان يونس.

ومنذ بدء الحرب، أصدر الجيش الإسرائيلي العديد من أوامر الإخلاء للمدنيين قبل تنفيذه ضربات في غزة.

وهذه المناطق حدّدها الجيش الإسرائيلي على خريطة نشرها على شبكة الإنترنت، وفقاً للمكتب الأممي الذي أعرب عن أسفه لأنّ "قدرة السكّان على الحصول على هذه المعلومات تتقوّض بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات وانقطاع إمدادات الكهرباء".

وشنّت حركة حماس هجوماً على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر قُتل فيه حوالى 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى إحصاءات السلطات إسرائيلية.

وردّت إسرائيل بإطلاق حملة عسكرية جوية وبرية قتل خلالها بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما لا يقلّ عن 20 ألف شخص بينهم 8000 طفل و6200 امرأة.

وفي ردّه على الانتقادات الواسعة النطاق للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، جدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء دعواته إلى إسرائيل "لتقليل الضرر" الذي يلحق بالمدنيين، لكنّه قال أيضا إنّ هناك حاجة لممارسة ضغط على حماس.