لاهاي: تظاهر نحو 150 من موظفي وزارة الخارجية الهولندية الخميس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، في حركة احتجاجية غير مألوفة.

ولمدة نصف ساعة خلال استراحة الغداء، رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها "الموظفون يطالبون بوقف إطلاق النار"، قائلين إنهم يحتجون على موقف الحكومة الحالي بشأن الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية.

تصريح

وقالت المتحدثة باسم المجموعة أنجليك إيبي لوكالة فرانس برس "هناك قلق إزاء عدم دعوة الحكومة الهولندية حتى الآن إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهذا أساسا ما نتظاهر من أجله اليوم".

وأوضحت إيبي أنها قدمت استقالتها من وزارة الخارجية الشهر الماضي بسبب موقف الحكومة الهولندية من الحرب.

على غرار ألمانيا وإيطاليا، امتنعت هولندا عن التصويت في 12 كانون الأول/ديسمبر على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تبنيه بغالبية ساحقة.

وزير الخارجية

وأوضح وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت موقف بلاده قائلا إن النص "ليس واضحا بما فيه الكفاية" بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولم يدن هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ورغم أن الاحتجاجات شائعة في هولندا، إلا أنه من النادر أن يتحدث موظفو القطاع العام علنا ضد سياسة الحكومة الخارجية.

في هذا الصدد، صرحت المتظاهرة جيسي يانسن (34 عاما) لوكالة فرانس برس "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئا بينما يتم انتهاك القانون الدولي والإنساني".

حماية المدنيين

وفي تشرين الأول(أكتوبر)، كتب نحو 200 موظف في القطاع العام إلى الحكومة الهولندية يحثونها على مطالبة إسرائيل بوقف قصف غزة و"حماية المدنيين الأبرياء".

انتقد وزير العدل ديلان يسيلغوز تلك المبادرة، معلناً أن "القيادة السياسية هي التي تحدد الخط السياسي وليس العكس".

ويتزايد الدعم لوقف إطلاق النار في هولندا، حيث يؤيده ما يقرب من ثلثي المواطنين، وفق استطلاع للرأي نشره الخميس التلفزيون العام آر تي إل.