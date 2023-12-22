أدى حدث السابع من أكتوبر إلى إحداث تحول جذري في المشهد السياسي في إسرائيل، لن يظهر جليًا إلا بعد انتهاء الحرب

إيلاف من بيروت: إسرائيل على حافة زلزال سياسي. مثل كل الزلازل، لا نعرف كيف سيحدث أو متى سيضرب، لكن آت. أدت كارثة السابع من أكتوبر إلى إحداث تحول جذري في المشهد السياسي في إسرائيل، والفطرة السليمة هي التي تملي هذا الاستنتاج، والسابقة التاريخية تؤكده، وتشير استطلاعات الرأي إلى حتمية ذلك.

تقول "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "لا يحتاج المرء إلى أن يكون عالم اجتماع ليشعر أن شيئاً دراماتيكياً قد تغير في المجتمع الإسرائيلي. إسرائيل 20 ديسمبر ليست إسرائيل 6 أكتوبر، والجميع يدرك ذلك. فقد تضررت ثقتها بنفسها، واهتز إحساسها بالأمان، وتحطمت ثقتها في قادتها السياسيين والعسكريين. الوطن يتألم ويقلق ويغضب. هناك كراهية شديدة تجاه حماس، وهناك غضب شديد تجاه الحكومة – كيف يمكن أن يحدث هذا؟ فكيف يمكن لإسرائيل أن تفشل فشلا ذريعا إلى هذا الحد؟"

لا يخرجون علنًا

بحسب الصحيفة، أحد مؤشرات الغضب المتصاعد هو إحجام وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست عن الظهور العلني. ليس هناك الكثير من السياسيين البارزين يزورون الجرحى في المستشفيات أو حتى يحضرون الجنازات هذه الأيام - وهي مجاملات شائعة في الماضي - بسبب القلق من ردود الفعل التي سيواجهونها. وسوف يكون من المستحيل بالنسبة للحكومة، ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، أن يتجاهل هذا الغضب الذي سوف يتفجر حتماً في شكل طوفان من الاحتجاجات والتظاهرات عندما تتضاءل حدة القتال في غزة ويعود جنود الاحتياط.

سُئل نتنياهو أخيرًا عما إذا كان سيتنحى بعد الحرب. أجاب بأنه الآن منشغل بالحرب، ولا يفكر في السياسة، وقد حصل على تفويض من الشعب للحكم. كان هذا قبل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر، ستطالب إسرائيل بفرصة لإلغاء هذا التفويض أو إعادة تأكيده، وقد مرت إسرائيل بهذا من قبل، ولهذا السبب آمن أن نقول إن زلزالاً سياسياً في طريقه إليها. تقول الصحيفة: "في أكتوبر 1973، واجهت إسرائيل كارثة مماثلة في حرب يوم الغفران، التي تسببت في الغضب الشديد والإحباط وآلاف الضحايا. في الانتخابات التي أجريت بعد شهرين من الحرب، وهي التي تم تأجيلها خلال الحرب، خسر حزب غولدا مئير الحاكم بقيادة حزب العمل، وهو الحزب الذي هيمن على سياسة البلاد منذ تأسيسه، خمسة مقاعد وانتزع حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن سبعة. استقالت مئير بعد أشهر، بعد نشر النتائج المؤقتة للجنة أغرانات، وانتُخب إسحق رابين زعيما لحزب العمل، وتولى منصب رئيس الوزراء. سقطت الحكومة بعد ذلك بعامين، وفي عام 1977، عادت البلاد إلى صناديق الاقتراع، فخسر العمل 19 مقعدا، وحصل الليكود على أربعة مقاعد".

نخبة جديدة

تضيف الصحيفة الإسرائيلية: "من العدل أن نقول إن إخفاقات أكتوبر 1973 ساعدت في ظهور بيغن وسيطرة الليكود على السياسة خمسين عامًا. وبنفس المعنى، من العدل التنبؤ بأن إخفاقات أكتوبر 2023 ستؤدي إلى نهاية الليكود في السلطة. ومؤكد أن مذبحة 7 أكتوبر لن تدفع البلاد إلى اليسار، مثلما حدث في حرب يوم الغفران وإخفاقات حكومة اليسار التي دفعت البلاد إلى أحضان الليكود واليمين. لكنه سيؤدي إلى شيء مختلف. وسوف تتغير النخبة السياسية في البلاد، وستكون هناك تحولات دراماتيكية داخل كتل اليمين واليسار والوسط. تُظهر معظم استطلاعات الرأي أن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس يتقدم بفارق كبير على أي من الأحزاب الحالية في الكنيست، وزاد حزب إسرائيل بيتنا مقاعده، وظل حزب عوتسما يهوديت والأحزاب العربية والأحزاب الحريدية في وضع مستقر إلى حد ما".

تتوقع الصحيفة أن ينقسم حزب غانتس - الذي يبلغ متوسط عدد مقاعده حوالي 39 مقعدا في استطلاعات الرأي الرئيسية، مقابل 18 مقعدا لليكود - إلى قسمين، مع حزب الأمل الجديد بزعامة جدعون ساعر، الذي انضم إلى غانتس في الانتخابات الأخيرة، على نطاق واسع. كما تتوقع أن ينشق ويترشح كحزب يميني ليبرالي، ربما مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. كذلك، ستكون هناك أحزاب أخرى أيضاً: رئيس الموساد السابق يوسي كوهين قد يقود حزباً، ويائير جولان من ميرتس، الذي ارتفعت أسهمه بشكل كبير بعد تصرفاته الشجاعة خلال قتال 7 أكتوبر، قد يقود حزباً يسارياً موحداً. كما أن هناك حديثاً عن تشكيل حزب من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للإصلاح القضائي.

ربما يقول بعض أنصار الليكود: "ما كل هذا الحديث عن انتخابات جديدة، وما زال أمامنا ثلاث سنوات متبقية؟" لكن الاعتقاد بأن الحكومة الحالية ونتنياهو قادران على الصمود في وجه غضب الجمهور وإحباطه والاستمرار في ولايتهما، أو حتى الاقتراب من استكمال ولايتهما، هو تمنيات خيالية. فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن ما يزيد قليلا على ثلثي الإسرائيليين (69 في المئة) يعتقدون أنه ينبغي إجراء انتخابات مباشرة بعد الحرب. وفي حين أن اليساريين والوسط يرغبون في انتخابات فورية، فإن ما يثير الدهشة هو أن 51.5 في المئة من اليمينيين يريدون انتخابات جديدة أيضًا، ما يدل على مدى ضرورة إجراء انتخابات جديدة، مدفوعة بالغضب والرغبة في محاسبة المسؤولين.

حجب الثقة

السبيل الوحيد لإجراء انتخابات جديدة الآن هو أن يحل الكنيست نفسه نتيجة لخسارة الائتلاف لأغلبيته وعدم قدرته على تمرير التشريعات. لكن، بحسب الصحيفة، هناك طريقة أخرى لإسقاط الحكومة، من خلال التصويت لحجب الثقة، حيث يصوت 61 عضو كنيست بسحب الثقة من الحكومة الحالية ويتفقون على رئيس وزراء جديد، يُعهد إليه بعد ذلك بمهمة الحكومة. مهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذا السيناريو، ستتغير الحكومة دون عودة الجمهور إلى صناديق الاقتراع.

ووفقاً لاستطلاع أخير، قال 44 في المئة من الإسرائيليين إنهم سيشاركون في التظاهرات إذا اندلعت موجة من الاحتجاجات بعد الحرب لتحميل النخبة السياسية والعسكرية المسؤولية. ومثير للاهتمام أن 28 في المئة من ناخبي الليكود قالوا إنهم سيشاركون في هذه التظاهرات. وتشير أرقام الاستطلاعات هذه إلى أن قسماً كبيراً من الجمهور لن يسمح للمشهد السياسي الإسرائيلي بالعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب.

وكما قال عضو الكنيست من حزب الليكود ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتين في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الجمعة: "غيّر 7 أكتوبر كل شيء في البلاد، لكن الساسة عندنا لم يستوعبوا ذلك بعد". وبحسبه، من يعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بعد الحرب مخطئ، "لا في الكنيست، ولا في السياسة".