إيلاف من بيروت: أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على المضي في استكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات، خلال ترؤسه لاجتماع خُصص لمتابعة خطوات تنفيذه.

واطلع السوداني، على إيجاز لمراحل التقدّم والخطوات المنجزة، وتوصيات الجهة الاستشارية المتابِعة لمسارات المشروع، مشددًا "على أهمية عامل الوقت".

وذكر أن "المشروع قد تأخر وعانى من التلكؤ منذ عام 2015″، لافتًا الى أن "الحكومة عازمة على المضي في استكماله بتوظيف كامل قدراتها وصلاحياتها".

السوق العراقية

وأشار إلى "ضرورة إزالة أية عقبة تعترض جهود الاستكمال"، موضحًا أن "السوق العراقية بحاجة إلى المواد الأولية البتروكيمياوية لدعم الصناعة الوطنية، والانتقال إلى إنتاجها محليًا، كما أن جهود إصلاح الاقتصاد لن تكون فعالة إلّا باعتماد التنمية والمضي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع النبراس".

ووجه، "بعقد اجتماع عاجل لوزيري النفط، والصناعة والمعادن، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، والاستشاري جينيس مع شركة شل العالمية لتصفية المتعلقات المتبقية كافة، فضلًا عن عقد اجتماع شهري برئاسته لمتابعة الإنجاز وتفعيل الحلول وإزالة المعوقات".

تسعيرة الغاز

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في شباط الماضي حسم أهم معضلة كانت معلقة لسنوات، وهي تسعيرة الغاز، التي أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء 80 لسنة 2023، وكذلك نقل ملكية الأراضي المخصصة للمشروع إلى وزارة الصناعة والمعادن، لأجل حلّ التعارضات، كما تم التعاقد مع جهة استشارية عالمية لإدارة المشروع، بما يضمن تنفيذه وفق الرؤية الاقتصادية والفنية.





رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مترئسًا اجتماع فريق الجهد الخدمي والهندسي(واع)

عام 2024

وكان السوداني قد أكد أمس الاحد، ان الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة، واعدًا بان عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع.

وذكر مكتبه الإعلامي أنه ترأس اجتماعًا لفريق الجهد الخدمي والهندسي، جرت خلاله مناقشة التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق في بغداد والمحافظات خلال عامي 2022 و2023".

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى عرض شامل لواقع العمل في المشاريع ونسب التقدّم، واطّلع على المعوقات التي تعيق العمل، فضلًا عن متابعة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسيابية التنفيذ، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية نهاية العام الحالي.

تقليل التكاليف

واكد رئيس الوزراء أن "الفريق، بأسلوب العمل الاستثنائي الذي سار عليه، تمكّن من تقليل تكاليف المشاريع وضغط الوقت اللازم لاستكمالها"، موجهًا "بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل والحفاظ على الزخم في جميع تشكيلات الفريق العاملة".

وفيما اطلع السوداني على تقييم واقع العمل، من قبل الجهة الاستشارية المتمثلة بنقابة المهندسين العراقيين، مؤكدًا على "أهمية اعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع عند الإنجاز، وعدم اعتماد أي مشروع لا يخضع لكامل الفحوصات والمعايير الهندسية"، شدد على أن "خفض الكلف يجب ألّا يكون على حساب الجودة ومعايير الكفاءة".