زار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، محافظة بغداد للإطلاع على خطة عمل المشاريع الخدماتية قيد التنفيذ.

وذكر مكتب الإعلامي أنه أشرف على إحالة أربعة مشاريع استراتيجية للصرف الصحي لشركات القطاع الخاص في أطراف بغداد.



أربعة مشاريع

وأشرف السوداني، خلال الزيارة، على "إحالة أربعة مشاريع استراتيجية لمياه الصرف الصحّي والأمطار إلى شركات التنفيذ من القطاع الخاص، حيث تبلغ سعة المشروع الأول في قضاء (أبو غريب) 41 ألف متر مكعب/ يوم، وبمجموع أطوال لتمديدات الشبكة تبلغ 370 كلم من ضمنها 9 محطات معالجة، والمشروع الثاني في ناحية النهروان بسعة 67.5 ألف متر مكعب/ يوم، وبأطوال للتمديدات يبلغ مجموعها 175 كلم، من ضمنها 3 محطات للمعالجة. أما المشروع الثالث فسوف ينُفذ في ناحية سبع البور بسعة 44.8 ألف متر مكعب/ يوم، وبأطوال تبلغ 286 كلم، من ضمنها 3 محطات للمعالجة، فيما يقع المشروع الرابع في ناحية الوحدة بسعة 48 ألف متر مكعب/ يوم، وبأطوال تبلغ 151 كلم، من ضمنها 5 محطات للمعالجة".

ووجّه، "بالتعاقد مع استشاري لأغراض المتابعة والتدقيق وتقديم الحلول، وكذلك تشكيل غرفة عمليات مع الجهات التي يتعارض عملها مع تنفيذ هذه المشاريع".

واطلع خلال الزيارة، على "منظومة كاميرات أمن بغداد، والإجراءات المتخذة لتطويرها، والرؤية المستقبلية والخدمات الإلكترونية التي فُعّلت مؤخرًا، موجهًا "بتغطية جميع مناطق بغداد بالكاميرات الذكية، وتحديدًا المناطق المحورية".

وذكر مكتبه الإعلامي أن السوداني يشدد على "أهمية مشاريع الصرف الصحّي، لكونها ترتبط بالواقع البيئي والصحّي للمناطق السكنية، ويسعى لتعجيل تنفيذها لأنها تعيق إتمام باقي المشاريع الخدمية والبنى التحتية"، مؤكدًا "الاستمرار باعتماد هدف تقديم الخدمات".

وأضاف: "هذه المشاريع قد جرى تأمين مبالغها، واختيار الشركات المنفذة بعد خضوعها لمعايير المفاضلة والكفاءة والقدرة على التنفيذ والإمكانية المالية، كما أن العمل في المشاريع سيكون ضمن ثلاث وجبات يوميًا بشكل كامل".



السوداني في العاصمة بغداد

رفض الابتزاز

وشدد، على "رفض أية محاولة ابتزاز أو مساومة قد تتعرض لها الشركات المنفذة للمشاريع، موجهًا الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالتصدي الكامل لمثل هذه المحاولات، إلى جانب توجيه قيادة عمليات بغداد بتشكيل فرق ترافق الشركات المنفذة من أجل تقديم الجهد والخدمات الاجتماعية".

العطواني

واعتبر رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، زيارة رئيس الوزراء لمحافظة بغداد خطوة مهمة للاسراع باستكمال تنفيذ المشاريع الحيوية، مشيرا الى ان مناطق أطراف العاصمة وشرق القناة تحتاج إلى جهد خدمي مضاعف.





السوداني يتابع إحالة المشاريع ويعطي التوجيهات في بغداد

وعبّر العطواني في بيان عن تقديره وامتنانه لرئيس الوزراء "على سرعة استجابته لدعوتنا التي اطلقناها قبل أيام، مطالبين بتدخله شخصيا لإزالة المعوقات وتذليل العقبات التي تؤخر موضوع إحالة مشاريع البنية التحتية الخمسة في محافظة بغداد الخاصة بإنشاء شبكة مجارٍ متكاملة لمناطق: (النهروان ، ناحية الوحدة ، ناحية سبع البور، قضاء أبو غريب ، الراشدية)".

وأضاف البيان: "زيارة الرئيس اليوم الى محافظة بغداد واطلاعه المباشر على واقع الخدمات والإشراف شخصيًا على إحالة المشاريع الخمسة المذكورة، نعدها خطوة مهمة جدا لتحفيز المؤسسات الخدمية على الإسراع باستكمال إجراءات تنفيذ المشاريع الحيوية بغية النهوض بالواقع الخدمي".

وجدد العطواني التأكيد "على ان مناطق أطراف العاصمة بغداد ومناطق شرق القناة تحتاج إلى جهد خدمي مضاعف ومتابعة متواصلة لإجل الإسراع بإحالة المشاريع الخدمية التي خصصنا لها الأموال اللازمة في موازنة 2023".