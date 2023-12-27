بيروت: قتل عنصر في حزب الله اللبناني واثنان من أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان حيث تقع مواجهات يومية، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية والحزب الموالي لإيران.

وأوضحت الوكالة أن "الطائرات الحربية المعادية أغارت قبيل منتصف الليل على منزل (...) وسط مدينة بنت جبيل" الواقعة على مسافة حوالى كيلومترين من الحدود مع إسرائيل ما أدى إلى "استشهاد 3 من أبناء المدينة وجرح آخر".

وأضافت أن "الشاب علي بزي وشقيقه ابراهيم وزوجة ابراهيم شروق حمود" قتلوا وأصيب شخص رابع من عائلة بزي في الغارة الجوية التي وقعت ليل الثلاثاء.

من جهته، أصدر حزب الله بيانا قال فيه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد بزي +قاسم+ من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وشاهد مصوّر في وكالة فرانس برس كان في الموقع منزلا من طابقين مدمرا تماما ومنازل ومتاجر في المحيط متضررة بشكل كبير.

وقال أحد أقارب علي بزي لمصور وكالة فرانس برس أن شقيقه ابراهيم الذي قتل مع زوجته يحمل الجنسية الأسترالية وقد عاد إلى لبنان قبل أسبوع.

وأسفر التصعيد عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، عن مقتل نحو 160 شخصا على الأقل في لبنان بينهم نحو مئة مقاتل من حزب الله و17 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين وفقا لحصيلة وكالة فرانس برس. وفي الجانب الإسرائيلي قتل أربعة مدنيين وتسعة جنود على الأقل، وفقا للجيش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إصابة تسعة جنود ومدني في شمال إسرائيل جراء صواريخ أطلقها حزب الله، مشيرا الى أن أحدها أصاب كنيسة في قرية عربية دمّرتها الدولة العبرية عام 1951.