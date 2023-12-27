إيلاف من لندن: قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر إن السيارات ذاتية القيادة يمكن أن تكون على طرق المملكة المتحدة في وقت مبكر من عام 2026.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يسافر الناس قريبا "وأيديهم بعيدة عن عجلة القيادة، ويتصفحون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم"، وافق على أن هذا الاحتمال ممكن في أقل من ثلاث سنوات.

وقال هاربر لـ(بي بي سي): "أعتقد أن هذا هو الوقت الذي تتوقع فيه الشركات - في عام 2026، خلال ذلك العام - أن نبدأ في رؤية هذه التكنولوجيا متداولة".

وأضاف بأن الابتكار له "عدد كبير من الاستخدامات المحتملة"، بما في ذلك تعزيز السلامة على الطرق وتسهيل سفر الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل.

وتم تقديم مشروع قانون المركبات الآلية، الذي يحدد مجموعة من القوانين لاستخدام المركبات ذاتية القيادة، إلى البرلمان في نوفمبر، ويأمل الوزير أن يتم تمريره عبر المجلسين بحلول نهاية عام 2024.

تكنولوجيا موجودة

وقال وزير النقل إنه كان من الواضح أن تكنولوجيا القيادة الذاتية تعمل منذ طرحها في كاليفورنيا، حيث توجد بالفعل سيارات "بدون سائق آمن، وبالتالي في الوضع الذاتي الكامل" على الطرق.

وتابع: "هذه التكنولوجيا موجودة، وهي تعمل، وما نفعله هو وضع التشريع المناسب حتى يكون لدى الناس ثقة كاملة في سلامة هذه التكنولوجيا، وهو ما أعتقد أنه أحد الأشياء المهمة التي يتعين علينا القيام بها".

وقال هاربر: "لدينا بالفعل سجل جيد للغاية في مجال السلامة على الطرق في بريطانيا، لكن لا يزال هناك عدة آلاف من الأشخاص يقتلون سنويا على طرقاتنا" ويمكن مواجهة ذلك بتحسين أساليب السلامة العامة".

وأضاف وزير النقل: "الشيء الأخير هو أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم حاليًا الفرصة للحصول على الحرية التي يعتبرها الكثير من السائقين أمرًا مفروغًا منه".

ذوو الاعاقات

وقال: "على سبيل المثال، هناك أشخاص من ذوي الإعاقات، وأشخاص يعانون من صعوبات في التعلم، ولا يتمتعون بنفس الحرية التي تتمتع بها القيادة لبقيتنا"

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يفتح هذا عالمًا جديدًا تمامًا للحرية الشخصية، والوصول إلى العمل، والقدرة على عدم الاضطرار إلى الاعتماد على أشخاص آخرين."

وفي الاخير، يُذكر أنه في الوقت الحاضر، في حين أن العديد من الشركات المصنعة تقدم تكنولوجيا مساعدة السائق، فإن (تيسلا) هي الشركة الرائدة في السوق في تقديم ما تسميه "القدرة الكاملة على القيادة الذاتية".

