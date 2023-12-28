أصدر مصدر مسؤول في حركة حماس بيانًا نفى فيه ما نقله جورج مالبرونو، الصحفي في "لوفيغارو"، عن خالد مشعل في مسألة الاعتراف بإسرائيل في الوقت الملائم

إيلاف من بيروت: تعليقًا على تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، وأوردته "إيلاف" الأربعاء، جاء فيه أن خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، أعرب عن الاستعداد للاعتراف بإسرائيل، حين يحين الوقت الملائم لذلك، أصدر مصدر مسؤول في حركة حماس بيانًا نفى فيه ما نقله جورج مالبرونو، الصحفي في "لوفيغارو"، عن مشعل.

وقال البيان الذي ورد في وسائل إعلام فلسطينية إن مالبرونو أدرج في التقرير آراءه الشخصية وتعليقاته الخاصة بشأن الاعتراف بإسرائيل، خلال مقابلة مع مشعل.

أضاف المصدر في بيانه: "ما جاء في مقال مالبرونو بعيد عن تصريحات الأخ خالد مشعل، الواضحة والمحددة، والتي أكد فيها رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، وبما يتناقض معها في هذا الموضوع، وغيره، وهو ما يخالف المهنية الصحفية".

كما أرفق المصدر نص تصريحات متعلقة بنقطة الاعتراف بإسرائيل، لـ"تكون الصورة جلية" كما جاء في البيان.

قال مشعل: "موقفنا الواضح في عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وأخذنا العبرة من اتفاقيات أوسلو. ففي عام 1993، اعترفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل التي لم تمنحها أي شيء مقابل ذلك".

وتابع: "من خلال وثيقة 2017، أكدت حماس موقفها بالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة ودون أن نعترف بإسرائيل، أما مسألة الهدنة فهي قابلة للتفاوض".

وكانت "إيلاف" قد أوردت في تقريرها ترجمة لما ورد على لسان مشعل في "لوفيغارو"، وهو كالآتي... "بالنسبة إلى اعتراف حماس بإسرائيل، كان مشعل واضحًا: ’تعلمنا دروس أوسلو. في عام 1993، اعترف ياسر عرفات بإسرائيل ولم تعطه شيئًا في المقابل. ومن خلال تعديل ميثاقنا في عام 2017، انضمت حماس إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى في مسألة إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين من دون أن تثير حماس مسألة الاعتراف بإسرائيل. لكن وقف إطلاق النار طويل الأمد مع إسرائيل هو بالتأكيد موضوع للتفاوض‘. أضاف: ’عندما يحين الوقت، في اللحظة الملائمة لقيام دولة فلسطينية، سنبحث مسألة الاعتراف بإسرائيل‘".