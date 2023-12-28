الساحات في اليمن ولبنان وسوريا ملتهبة، والأفق مفتوح على احتمالات مختلفة، أحلاها مر. فهل تستطيع أميركا مواجهة إيران في ثلاث جبهات؟

إيلاف من دبي: بنيت أولى القوات البحرية الحديثة في عصر الإمبراطوريات لإبراز الطموح الإمبراطوري وتأمين التجارة البحرية وإخافة القراصنة. اليوم، بينما يطلق المتمردون الحوثيون الصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن التجارية التي تحاول العبور من المتوسط إلى المحيط الهندي، تبدو المهمة البحرية متشابهة إلى حد ما. في ظاهر الأمر، يتصرف الحوثيون كقراصنة العالم القديم، وقد ضمنت إيران أن يتمتع رجال القبائل بالقوة النارية التي يحتاجون إليها لأذية الولايات المتحدة.

تفكير قديم

يقول روجر بويز في "تايمز" البريطانية: "تشير الحسابات الساخرة للمجتمع الأمني الأميركي إلى أن النزاع في البحر الأحمر ستتم تسويته قريباً باستخدام التكتيكات المعتادة: القنابل أو الرشوة. فإما أن تضطر الولايات المتحدة إلى قصف قواعد الحوثيين على طول الساحل اليمني، ما يؤدي إلى استنزاف ترسانتها من الطائرات بدون طيار والصواريخ، أو سيتم شراء سكوت الحوثيين. لكن هذا أيضاً تفكير قديم. إنه يقلل من عمق التخطيط الاستراتيجي الذي يتم في طهران".

بحسبه، ما يحدث هو بداية لحرب صغيرة ذات آثار عالمية. إنها حرب تتحدى قدرة أميركا على القتال في البحر ضد قوة حرب عصابات هدفها النهائي، بقيادة إيران، هو إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط. والولايات المتحدة ليست مستعدة لذلك. فالطائرات الحوثية بدون طيار التي تكلف 2000 دولار يتم إسقاطها بواسطة الصواريخ الأميركية التي يمكن أن تصل تكلفة كل منها إلى مليوني دولار. عاجلاً وليس آجلاً، سيتعين على المدمرات العودة إلى الرصيف لإعادة تحميل 90 أنبوبًا صاروخيًا أو أكثر. وهذا لا يكلف المال فحسب، بل يترك مجموعات حاملات الطائرات مكشوفة عندما تغادرها سفنها الحامية.

يقول بويز: "الحسابات الأميركية في الوقت الراهن هي أن الأمر يستحق تحمل هذه النفقات. إذا تحصنت سفينة حاويات مدنية واحدة وفقدت حمولتها، فستكون الفاتورة أعلى. إذا تم تعطيل سفينة حربية غربية، فسوف تصبح القوة العسكرية الأمريكية موضع شك في جميع أنحاء العالم. ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بهدفها الذي أعلنته ذاتياً والمتمثل في حماية حرية الملاحة على طرق التجارة".

ممرات أخرى

لا يقتصر الأمر على البحر الأحمر فحسب، بل هناك حفنة كبيرة من الممرات الضيقة، بينها المضيق التركي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود، ومضيق هرمز على الخليج الفارسي، ومضائق ملقا التي تربط الخليج الفارسي بالوجهات الآسيوية، ومضيق تايوان المتنازع عليه، وقناة بنما التي تربط آسيا بالغرب والتي تعاني حاليا من الجفاف. إذا أغلقت قناة السويس ومضيق باب المندب فترة أطول، "فسنشهد اضطرابًا خطيرًا في سلسلة التوريد، وستستغرق ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال أسبوعًا أطول على الأقل للوصول إلى أوروبا، وستكون حركة الحاويات أكثر عرضة للخطر. سوف ترتفع الأسعار، وسيتم تحقيق أهداف التضخم، وسيكون هناك نقص عالمي. أقساط التأمين ترتفع. وسيعاني الاقتصاد المصري غير المستقر بالفعل من خسارة رسوم العبور عبر القناة. ليس من المستغرب إذن أن يختار إسماعيل هنية، الزعيم السياسي الأعلى لحركة حماس، هذه اللحظة لزيارة القاهرة، حيث ليس لديه سوى عدد قليل من الأصدقاء. والسبب المنطقي وراء ذلك هو أن مصر التي تزداد يأساً يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، بحسب ما يوصف بويز.

يضيف: "بالتالي، تم تجنيد طياري الطائرات بدون طيار الحوثيين لزيادة المخاطر. تعمل إيران على خلق حركة فكي كماشة مع حزب الله في الشمال، والحوثيين في الجنوب، والحرس الثوري في سوريا. حزب الله في هذه اللحظة ليس أكثر من مجرد مصدر إزعاج للقوات الإسرائيلية. وقد يتغير ذلك بسرعة، لكن إيران قد ترغب في الاحتفاظ بحزب الله المدرب على القتال في الاحتياط في الوقت الحالي، فهو وسادة الأمان لإيران في حالة تعرضها لهجوم مباشر".

طهران تنفي

تنكر إيران أن الحوثيين يدورون في فلكها، وهو موقف طهران الافتراضي بالنسبة إلى جميع فيالقها الأجنبية. يقول مايكل نايتس، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "لا يمكن الفصل بين إيران والحوثيين، على الرغم من أنهم لا يزالون يتمتعون ببعض الحكم الذاتي. إنهم نوع من كوريا الشمالية غير النووية، أي لاعب منعزل وعدواني ومسلح جيداً ومعادٍ للولايات المتحدة ويطل على منطقة جغرافية مهمة".

معلومات استخباراتية من الحرس الثوري الإيراني تنبه الحوثيين إلى ما إذا كانت للسفينة المستهدفة صلات إسرائيلية. يعد مسار ملكية السفن معقدًا للغاية لدرجة أنه يتطلب عملاء أذكياء للعمل عليه. يؤكد بويز أن هذا عمل إيران، "وكذلك الأمر بالنسبة لتنظيم وتجهيز مراكب التجسس الشراعية. وتقع قاعدة الصواريخ المعروفة للحوثيين بالقرب من صنعاء في اليمن، على بعد حوالي 1800 كيلومتر من ميناء إيلات الإسرائيلي. الصواريخ تحلق باتجاه إيلات وبالقرب منها منذ 19 أكتوبر. إذًا، ما هو السلاح الذي يمكن أن يطير إلى هذا الحد؟ ".

يسأل بويز: "هل سيتدخل الإيرانيون لتحسين الاستهداف الحوثي من خلال تعديل أنظمة الملاحة؟ هل سيوفرون رؤوس البحث الكهربائية الضوئية للطائرات الانتحارية بدون طيار؟". ووفقاً للتقييمات الغربية، هذا ما سيحصل. تعمل إيران على إشعال حرب على ثلاث جبهات ضد إسرائيل وحماتها. ويقول المتشددون الأميركيون، مثل جون بولتون، إن ضبط النفس الغربي تجاه إيران يُقرأ هناك على أنه علامة على الانحدار الحضاري في أميركا. يختم بويز: "أخشى أنه قد يكون على حق".