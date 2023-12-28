لوساكا: أعلنت السلطات الزامبية الخميس تعزيز حملتها الصحية لمكافحة مرض الكوليرا الذي يتزايد عدد المصابين به منذ تشرين الأول/أكتوبر وتسبب في وفاة حوالى مئة شخص هذا العام البلاد.

وفيما يتسبب هطول أمطار غزيرة في تسريع انتشار المرض، قالت وزيرة الصحة سيلفيا ماسيبو إنه تم تسجيل خمس وفيات و111 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقال معهد الصحة الوطني إن هناك 93 وفاة بالكوليرا على الأقل هذا العام، سجّل معظمها خلال التفشي الحالي للمرض الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافت ماسيبو لصحافيين "بلدنا يواجه تحدياً صحياً كبيراً" مشيرة إلى أن معدل الوفيات في التفشي الحالي الذي يبلغ نحو 3 % من الحالات يثير "قلقا بالغا". وعلى سبيل المقارنة، يبلغ معدل الوفيات عالميا أقل من 1 %.

ودعت ماسيبو إلى تشديد تدابير النظافة في المنازل، فيما قال وزير المياه مايك مبوشا إنه سيوزَّع المزيد من الكلور لتطهير المياه الملوثة في المناطق الأكثر تضررا من الكوليرا.

ارتفاع الإصابات

وكانت زيمبابوي المجاورة أعلنت حالة طوارئ بسبب الكوليرا. وأبلغت عن أكثر من 250 وفاة بالمرض منذ شباط/فبراير وفق منظمة الصحة العالمية.

وأعربت المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في كل أنحاء العالم في السنوات الأخيرة مع تسجيل العدد الأكبر منها في إفريقيا.

وأوضحت أن عدد الإصابات بالكوليرا المبلغ عنها ارتفع أكثر من الضعف من 223,370 حالة عام 2021 إلى 472,697 حالة عام 2022. وتجاوز عدد الإصابات العالمي للسنة الحالية 580 ألف حالة حتى أيلول/سبتمبر، بحسب منظمة الصحة العالمية.