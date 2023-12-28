نيويورك: تراجع سعر سهم شركة بوينغ الخميس بعدما أعلنت مجموعة الطيران الأميركية العملاقة أنه ينبغي تفحص طائراتها من طراز 737 ماكس للتحقق من عدم وجود أجهزة غير مثبتة بإحكام في أنظمة التحكم في دفة الطائرة.

وقال ناطق باسم إدارة الطيران الاتحادية (إف إف إيه) إن مجموعة بوينغ أوصت شركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز بإجراء فحص بعدما اكتشف مشغل دولي برغيا غير مثبت بصمولة أثناء إجراء عملية صيانة روتينية.

وأضاف الناطق "ستنظر إدارة الطيران الاتحادية في اتخاذ إجراء إضافي بناء على أي اكتشاف آخر لمعدات رخوة أو مفقودة"، مشيرا إلى أن بوينغ عثرت أيضا في طائرة غير مسلَّمة على برغي غير مثبت بشكل صحيح.

وقال ناطق باسم الشركة إن طائرة بيونغ "أُصلحت".

وأضاف "من باب الحذر، نوصي المشغلين بفحص طائراتهم من طراز 737 ماكس وإبلاغنا بأي نتائج. أبلغنا إدارة الطيران الاتحادية وعملاءنا وسنبقيهم على اطلاع".

وتراجع سعر سهم بوينغ 1,2 % منتصف اليوم.