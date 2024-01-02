كييف (أوكرانيا): أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات عدة صباح الثلاثاء في كييف، بعيد إعلان القوات الجوية الأوكرانية رصد عدد من الصواريخ المتجهة نحو العاصمة في أعقاب تحذيرها من خطر وقوع ضربات روسيّة.

وأفاد مراسلو فرانس برس عن سماع دوي أكثر من عشر انفجارات قوية في كييف هزت مباني وسط العاصمة. وأكدت الإدارة العسكرية أن شظايا من حطام صواريخ روسية تمّ اعتراضها، سقطت في عدد من مناطق كييف وطال بعضها مباني سكنية.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطقها.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية توجهت في وقت سابق الى سكان العاصمة بالقول على تلغرام "كييف، ابقوا في ملاجئكم. العديد من الصواريخ متجهة نحوكم".

وأشارت الى أن الجيش الروسي يقوم بإطلاق صواريخ بعضها من طراز كينجال، في اتجاه العاصمة.

وطالت ضربات روسية كذلك مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أكد رئيس الإدارة العسكرية أوليغ سينيغوبوف.