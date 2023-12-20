كييف (أوكرانيا): أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ طائرات روسية بدون طيّار أغارت ليل الثلاثاء-الأربعاء على العاصمة كييف ومدينتي خاركيف (غرب) وخيرسون (جنوب) حيث أصيب تسعة أشخاص بجروح.

وقال رومان مروتشكو، رئيس بلدية خيرسون، عبر تطبيق تلغرام إنّه "خلال قصف خيرسون هذا المساء من قبل المحتلّين الروس، أصيب تسعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة أطفال" تتراوح أعمارهم بين عامين و13 عاماً.

وأضاف أنّ الجرحى هم "أمّ وأطفالها الثلاثة وقد نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم متوسطة، وهم مصابون بكدمات وإصابات ناجمة عن متفجرات"، بينما كانت جروح الخمسة الباقين أقلّ خطورة وقد تمّ إسعافهم في عين المكان ولم تستدع حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

وفي كييف أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية عدداً من المسيّرات الإيرانية الصنع من طراز "شاهد" بينما كانت في طريقها إلى كييف، وفقاً لرئيس الإدارة العسكرية في العاصمة، سيرغي بوبكو.



منظر لنصب الاستقلال ولافتة "أنا أحب أوكرانيا" في وسط كييف في وقت مبكر من 24 شباط/فبراير 2022 منظر لنصب الاستقلال ولافتة "أنا أحب أوكرانيا" في وسط كييف في وقت مبكر من 24 شباط/فبراير 2022

وكتب بوبكو على تلغرام "بحسب البيانات الأولية (...) ليس هناك ضحايا أو أضرار"، موضحاً أنّ هذا الهجوم، الخامس على العاصمة خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري، تمّ تنفيذه انطلاقاً من البحر الأسود.

وفي خاركيف، قال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف، إنّ غارتين على الأقلّ استهدفتا مباني سكنية.

وكتب على تلغرام "جارٍ التحقق من المعلومات حول الضحايا والدمار".

ومنذ الخريف، زادت موسكو من وتيرة هجماتها الليلية على المدن الأوكرانية، في وقت تبدو فيه عزيمة الغربيين على دعم حليفتهم أوكرانيا تضعف.

والثلاثاء، أكّد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي أنّ إقرار حزمة المساعدات المخصّصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام، معربين عن أملهما بأن تتحقّق هذه الخطوة مطلع العام المقبل على الرّغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرّعين بسرعة إقرارها.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس السناتور تشاك شومر وزعيم الأقليّة الجمهورية فيه ميتش ماكونيل في بيان مشترك إنّ "المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرّك سريعاً على صعيد (إقرار هذه الحزمة) مطلع العام المقبل".