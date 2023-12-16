كييف (أوكرانيا): أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنّها صدّت هجوماً جديداً بطائرات بدون طيار روسية ليل الجمعة السبت، وأسقطت 30 من أصل 31 مسيّرة أطلقت على عدّة مناطق في البلاد.

وقالت القوات الجوية في بيان "في المجموع، استُخدمت 31 مسيّرة هجومية من طراز شاهد 131/136 في الهجوم، وقد أرسلها المحتلّون إلى مناطق مختلفة في أوكرانيا".

استهداف المناطق

واستهدف الهجوم إلى جانب العاصمة كييف، منطقة خيرسون الجنوبية ومنطقة خميلنيتسكي الغربية، اللتين تتعرّضان لقصف روسي بشكل منتظم.

من جهتها، أفادت السلطات الروسية عن مقتل شخص في عمليات قصف أوكرانية ليلية على الجزء المحتل من منطقة خيرسون في جنوب البلاد.

وأفاد الحاكم الروسي لبيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن 41 غارة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية على هذه المنطقة المتاخمة لأوكرانيا والمستهدفة بشكل منتظم.

هجوم أوكراني

وأعلن الجيش الروسي مساء الجمعة أنّه صدّ هجوماً بـ26 مسيّرة أوكرانية في غضون ساعتين فوق شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014. وقبل ذلك بساعات قليلة، استُهدفت منطقة كورسك الروسية بست طائرات بدون طيار.

وبات هذا النوع من الهجمات بطائرات بدون طيار شبه يومي على جانبي الجبهة، ويزداد عدد الطائرات المستخدمة في هذه الهجمات كلّ شهر.