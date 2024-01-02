قصفت الصواريخ الروسية كبرى المدن الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بعد أن تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتكثيف الضربات.

ولقيت امرأة مصرعها وأصيب 44 شخصا آخرين في مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد، بحسب مسؤولين محليين.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن شخصين قتلا وأصيب 49 آخرون في هجوم على مجمعات سكنية في منطقة "سولوميانسكي" بالعاصمة.

وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين آخرين في منطقة كييف الأوسع.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات جوية كبيرة من الجانبين.

وشنت روسيا أكبر قصف جوي لها في الحرب أواخر الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا. وردت القوات الأوكرانية بهجوم على مدينة بيلغورود الحدودية الروسية يوم السبت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الهجوم لن يمر دون عقاب، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو أطلقت، منذ يوم الأحد فقط، 170 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنها أسقطت 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا مساء الإثنين. ثم أعقبت القاذفات الاستراتيجية الروسية ضربات الطائرات بدون طيار بمزيد من الهجمات.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إنه بعد الضربات الجوية بدون طيار، تم إطلاق 99 صاروخا من مختلف الأنواع انطلاقا من البحر والجو في تكرار للهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي. وأضافت القوات أنه تم تدمير 72 صاروخ كروز الأسرع من الصوت.

وقالت بولندا إنها نشرت أربع طائرات مقاتلة من طراز إف 16، لتأمين مجالها الجوي في ضوء "نشاط الطيران بعيد المدى" لروسيا. وقالت بولندا يوم الجمعة الماضي إن جسما مجهولا، ربما يكون صاروخا روسيا، دخل المجال الجوي البولندي لعدة دقائق قبل أن يعود باتجاه أوكرانيا.

وقال مسؤولون في كييف إن الحطام الناجم عن الهجمات الروسية أصاب مباني شاهقة ومستودعات ومتاجر، وإن شخصين أحدهما امرأة مسنة قتلا بصاروخ في منطقة "سولوميانسكي" إلى الجنوب الغربي من وسط البلاد.

وقالت "هانا"، وهي من سكان المبنى، لبي بي سي إنها تمكنت من الفرار بالتسلق عبر نافذة مطبخها بعد سقوط الصاروخ بالخارج.

وقالت لبي بي سي: "أريد بشدة أن يموت بوتين.. وكل من يدعمه. لأن ما حدث اليوم دمر حياة المئات في دقيقة واحدة. كان هناك الكثير من الضربات قبل ذلك. قُتل الكثيرون. كل هذا يتحمله (بوتين). أعتقد أنه سيحترق في الجحيم".

وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه عن عدة مناطق بالعاصمة، وتضررت خطوط أنابيب الغاز في أحد الأحياء.

وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن وسط المدينة تعرض للقصف وقالت القوات الجوية إنها مستعدة لمزيد من الهجمات.

وقال رئيس بلدية ميكولايف بجنوب أوكرانيا إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة في المدينة، وتسبب حطامها في نشوب حريق.

OLEH SYNIEHUBOV/TELEGRAM قال حاكم منطقة خاركيف إن امرأة تبلغ من العمر 91 عاما قتلت، وأصيب 44 آخرون.

وفي أول أيام العام الجديد، قُتل ستة مدنيين في ضربات روسية على مدن أوكرانية مختلفة.

وفي تطور منفصل، قال مسؤولون روس في مدينة "دونيتسك" المحتلة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون، في القصف الأوكراني يوم الأحد.

وقال بوتين إن الخطاب الغربي تجاه الحرب بدأ يتغير، حيث بدأوا يدركون أنهم لا يستطيعون "تدمير" روسيا.

ورد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هذه الادعاءات في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست، قائلا إن حديث بوتين عن أن روسيا تنتصر في الحرب هو مجرد "شعور". وسلط الضوء على أرقام الضحايا الروس في أوكرانيا، وقال إن القوات المعادية لم تتمكن من الاستيلاء على مدينة كبيرة واحدة في عام 2023.

كما أعرب زيلينسكي عن خيبة أمله من حلفاء كييف الغربيين، قائلاً إنهم تجاوزوا مرحلة الوقوف إلى جانب أوكرانيا.